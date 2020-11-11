نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل البنك الأول الشخصي قرض إسلامي ميسر مع مميزات متعددة لكل الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل البنك الأول الشخصي متاح لكل الفئات بمميزات وخدمات مصرفية عديدة، ويقدم ثلاثة خدمات إضافية بالاضافة إلى المميزات الرئيسية التي يحتويها هذا البرنامج التمويلي، حيث يوفر إمكانية شراء المديونية القائمة لدى أي بنك آخر، وإمكانية تجديد التمويل بعد سداد ما يعادل نسبة 20% من قيمة مبلغ التمويل، بالاضافة إلى إمكانية الحصول علي تمويل إضافي منفصل عن التمويل القائم، بالاضافة إلى ذلك يتوافق هذا المنتج التمويلي تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم إعفاء العميل من السداد في حالة العجز الكلي أو الوفاة، ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل إلى 1.5 مليون ريال سعودي، ويتم تقسيط المبلغ علي أقساط مرنة وميسرة تصل إلى 60 شهر، ويمكن الحصول علي مبلغ التمويل فورا بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة من البنك الأول.

تمويل البنك الأول الشخصي

ويشمل تمويل البنك الأول الشخصي موظفي القطاع الحكومي والعسكري والقطاع الخاص والمتقاعدين، ويدخل في حساب التمويل أي دخل إضافي للعميل ويشترط تحويل الراتب للحصول على التمويل، وإذا كان للعميل بطاقة ائتمانية فسوف يكون مبلغ التمويل أقل ؛ لأن البطاقة الائتمانية تدخل في حساب السقف الائتماني للعميل، ويجب عليه الالتزام بالدفعات المستحقة للبطاقة فذلك يساهم في الموافقة على طلب التمويل، ويجب أن تكون جهة العمل معتمدة لدى البنك الأول إذا العميل من موظفي القطاع الخاص، وتعتبر الجهات الحكومية والشبه حكومية والمتقاعدين جهات معتمدة لدى البنك.

شروط الحصول على قرض البنك الأول

تختلف المتطلبات التي اشترطها البنك على العميل للحصول على تمويل البنك الأول الشخصي، وذلك بالنسبة للعميل السعودي والعميل الغير سعودي، وأيضا تختلف الشروط المطلوبة حسب جهة العمل والحالة الوظيفية للعميل.

شروط تمويل موظفي القطاع الحكومي والعسكري

بالنسبة للعميل السعودي الموظف لدى الجهات الحكومية والشبه حكومية والقطاع العسكري، يلزمه للحصول علي تمويل البنك الأول الشخصي أن تتوافر لديه الشروط التالية:

ألا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام. ألا يقل راتبه الشهري عن 5 ألاف ريال سعودي. يمكن الحصول علي التمويل فور التعيين.

شروط تمويل موظفي القطاع الخاص

بالنسبة للعميل السعودي الموظف لدى القطاع الخاص، فيلزمه للحصول على تمويل البنك الأول الشخصي أن تتوافر لديه الشروط التالية:

ألا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام. ألا يقل راتبه الشهري عن 8 ألاف ريال سعودي. يجب أن يكون قد خدم بجهة عمله مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

شروط تمويل المتقاعدين من البنك الأول

أما بالنسبة للعميل السعودي المتقاعد فيجب أن تتوافر لديه الشروط التالية للحصول على تمويل البنك الأول الشخصي:

ألا يقل عمره عن 35 عام ولا يزيد عن 70 عام. ألا يقل راتبه الشهري عن 5 ألاف ريال سعودي. يمكنه الحصول علي التمويل فور التقاعد.

شروط تمويل المقيمين من البنك الأول

بالنسبة للعميل الغير سعودي الموظف لدى الجهات الحكومية والشبه حكومية والقطاع العسكري، فيلزمه للحصول علي تمويل البنك الأول الشخصي ألا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام، وألا يقل راتبه الشهري عن 6 ألاف ريال سعودي، ويجب أن يكون قد خدم بجهة عمله مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، بينما بالنسبة للعميل الغير سعودي الموظف لدى القطاع الخاص فيلزمه ألا يقل عمره عن 25 عام ولا يزيد عن 60 عام، وألا يقل راتبه الشهري عن 6 ألاف ريال سعودي، ويجب أن يكون قد خدم بجهة عمله مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

طريقة التقديم على القرض والمستندات المطلوبة

ويمكن التقدم للحصول علي تمويل البنك الأول الشخصي من خلال الموقع الرسمي للبنك عبر طلب تمويل البنك الأول، كما يمكن استخدام حاسبة التمويل الخاصة بالبنك من خلال حاسبة التمويل البنك الأول، وبعد تعبئة نموذج طلب التمويل يتطلب من العميل تجهيز عدد من المستندات هي:

شهادة تعريف من العمل.

نموذج تحويل الراتب.

صورة بطاقة الهوية للسعودي، وصورة بطاقة الإقامة وجواز السفر للمقيم.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول شروط تمويل البنك الأول الشخصي، والذي تعرفنا فيه على شروط الحصول على قرض البنك الأول لشخصي للعملاء السعوديين وغير السعوديين من كافة الشرائح الوظيفية، كما أوضحنا المستندات المطلوبة وطريقة التقديم على القرض الشخصي من البنك الأول.