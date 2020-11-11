نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح حساب في البنك العربي السعودي إلكترونياً بدون زيارة الفرع في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا للخدمات العديدة التي يقدمها مصرف anb في السعودية، فإن كثيرًا من المواطنين والوافدين، يرغبون في معرفة كيفية فتح حساب في البنك العربي السعودي 1442هـ، للحصول على المميزات، وإجراء الخدمات العديدة، على رأسها إمكانية تحويل الأموال، وإصدار بطاقة تابعة للبنك، يمكنهم من خلالها الشراء من المتاجر الإلكترونية والتقليدية، إضافة إلى استلام كشف بالعمليات المصرفية كل 3 أشهر، والقيام بجميع الإجراءات عبر موقع البنك على الإنترنت، والاستفادة من التطبيق الخاص بالمصرف، والحصول على دفتر شيكات، وعمل كشف حساب البنك العربي السعودي، وغيرها من خدمات البنك العربي السعودي.

وعلى مدى نحو 41 عامًا، يقدم هذا المصرف خدماته للعملاء من جميع الجنسيات في المملكة العربية السعودية، إذ يعد أحد أشهر 10 بنوك في المملكة والشرق الأوسط، كما يمتلك 197 فرعًا في السعودية، وفرعًا في العاصمة البريطانية لندن، فيما تخطى رأس المال به 6 مليارات ونصف المليار ريال سعودي، كما يحظى باهتمام الكثير من العملاء في كل مناطق السعودية لما يقدمه من خدمات عديدة، ودون الحاجة إلى زيارة أحد فروعه، إذ يأتي ذلك مواكبة لتوجه المملكة نحو رقمنه الخدمات.

فتح حساب في البنك العربي السعودي إلكترونيا

ونوضح عبر موقعنا، طريقة فتح حساب في البنك العربي السعودي عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، يجب الذهاب إلى موقع المصرف على شبكة الإنترنت.

ثم نقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر.

بعد ذلك، ننقر على الخدمة التي نريدها.

وفي الخطوة التالية، ننقر على “اعرف المزيد” لمعرفة المستندات المطلوبة.

يلي ذلك النقر على الخدمة التي نريد إنجازها.

علينا بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تفتح صفحة للتأكد من الاسم، ثم نجيب عن بعض المعلومات الشخصية.

كما يجب إدخال عنوان المنزل وعنوان العمل، وننقر “إرسال”.

فيما يصلنا “كود” على الجوال، ندخله في مكانه، وننقر على موافق”.

أخيرًا، ظهور رقم للتفعيل.

تسجيل الدخول إلى مصرف anb

بعد معرفة خطوات عمل حساب في بنك العربي إلكترونياً، سوف نوضح كيفية تسجيل الدخول إلى مصرف anb من خلال الخطوات التالية:-