نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة قيمة دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجه حساب المواطن رسالة بعد صرف قيمة الدعم بكيفية معرفة قيمة دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة، وبين الحساب أن الدعم الرئيس يوجه للمستفيد رب الأسرة ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ دخل رب الأسرة ودخل الأسرة الكلي بعين الاعتبار، هذا وقد أودع حساب المواطن أمس قيمة الدفعة الجديدة بمبلغ 1.8 مليار ريال.

معرفة قيمة دعم حساب المواطن

وجه حساب المواطن المواطنين إلى حاسبة دعم المواطن للتعرف على قيمة الاستحقاق بالخطوات التالية:

الولوج إلى موقع حاسبة دعم المواطن التقديرية.

النقر على أيقونة الحاسبة التقديرية.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة لكل المستفيدين.

والرقم السري وعدد أفراد الأسرة لمن تبلغ أعمارهم أقل من 18 عام.

قم بكتابة إجمالي دخل الأسرة حتى يتم موازنتها مع مقدار الدعم من خلال الحاسبة.

تقديم اعتراض حساب المواطن

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

تسجيل اسم المستخدم والرقم السري.

من القائمة الرئيسية اختر الدفعات ومنها أختر الدفعة التي تريد الاعتراض عليها.

النقر على زر الاعتراض وتقديم الطلب ثم كتابة الشكوى.

ثم تسجيل سبب الاعتراض.

النقر على تقديم الشكوى بعد ذلك.

بعد ثم متابعة الاستعلام عن اعتراض حساب المواطن.

ضوابط حساب المواطن

أقر البرنامج مؤخرًا عدد من الضوابط الجديدة للأفراد المستقلين بجانب تعليق التسجيل الجديد للمستفيدين الجدد، وتحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وقد تضمنت هذه التعديلات تعليق استقبال الطلبات الجديدة وجاءت الضوابط والتعديلات الجديدة إلزام الفرد المستقبل بإثبات الاستقلالية الخاصة بالمسكن لمن يبلغ عمره 18 عام فيما أكبر ولابد من رفعه لأحد الإثباتات التالية:

صك ملكية السكن.

عقد الإيجار موثق من بوابة الإيجار الموحد.

مشهد من إثبات السكن الجامعي في أحد المعاهد والجامعات أو أحد المعاهد العسكرية.

وتضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتسابه بمقدار متغير لكل فرد على ألا يتجاوز مخصص دعم الدورة 28 من شهر مارس 2020.

هذا وأشار المتحدث الرسمي لحساب المواطن عن صرف الدفعة لنحو 2 مليون رب أسرة بنسبة 92% وعدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين 192 ألفًا بنسبة 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسين، وبلغت نسبة ربات الأسر 7% والإناث المستقلات 41% والذكور المستقلين 59%، وبين أن نسبة 88% تحصلوا على الدعم كاملًا و12% تحصلوا على دعم جزئي فقط.