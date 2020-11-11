نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن وصول شحنة أرامكس برقم الجوال وتتبعها بالرقم المرجعي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضعت شركات الشحن العالمية قدما ثابتة لها في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها Aramex، فيما يمكن الاستعلام عن وصول شحنة أرامكس إلكترونيا من خلال الدخول إلى موقع الشركة عبر الإنترنت، بخطوات بسيطة لا تتعدى دقائق معدودة، أو من خلال التطبيق الخاص بالشركة على الهاتف الذكي، أو من خلال التواصل عبر رقم واتس آب الشركة، إذ يعرف العميل أين وصلت بضاعته، ومتى ستصل إلى مقرها النهائي الذي حدده قبل إجراء عملية الإرسال، وهي إحد أهم الخدمات المهمة التي تقدمها الشركة لعملائها في المملكة وخارجها في العديد من الدول.

وبدأت Aramex نشاطها منذ نحو 38 عامًا، إذ أسست أول فرع لها في العاصمة الأردنية عمان، في عام 1982م، ثم فتحت فرعًا آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في مدينة نيويورك، ومع الوقت تطورت في العمل حتى أصبحت “عملاقة” في شحن البضائع والطرود المختلفة في العديد من الدول حول العالم عن طريق الجو والبر والبحر، فيما اتخذت مقرها الرئيسي بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، لتكون حلقة وصل فعالة بين الشرق والغرب، وليستفيد منها أكبر عدد من العملاء في الدول المختلفة.

الاستعلام عن وصول شحنة أرامكس برقم الجوال

وننشر من خلال موقعنا، الاستعلام عن وصول شحنة أرامكس إلكترونيا، خدمة للمواطنين والوافدين في المملكة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:-

في البداية، يجب الدخول إلى موقع الشركة عبر شبكة الإنترنت.

وننقر على تبويب تتبع الشحنات، ثم نختار خدمة التتبع.

بعد ذلك نختار التتبع عن طريق الرقم.

علينا بعد ذلك إدخال الرقم الخاص بتتبع الشحنات.

كما يجب الضغط على التتبع.

أخيرًا، ننتظر حتى ظهور جميع المعلومات التي نريدها.

تتبع شحنات Aramex عبر الرقم المرجعي

ومن خلال الرقم المرجعي، يمكننا تتبع شحنات Aramex من خلال الموقع الإلكتروني للشركة عبر الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

علينا في البداية، الذهاب إلى صفحة التتبع عبر شبكة الإنترنت.

ثم ننقر على التتبع من خلال الرقم المرجعي.

ونختار نوع المرجع.

يلي ذلك إدخال الرقم.

في الخطوة التالية، نحدد بلد المنشأ، وندخل التاريخ.

كما يجب النقر على تتبع لعرض جميع المعلومات.

أخيرًا، يمكن القيام بهذه العملية من خلال تطبيق الشركة سواء على هاتف آيفون أو الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.

رقم أرامكس الموحد

أرامكس خدمة العملاء من أكثر الأمور بحثاً، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن رقم أرامكس الموحد، وهو 920035200، وكذلك رقم أرامكس المجاني الذي يمكنك التواصل معه عبر الواتس 0097145031111، ورقم أرامكس اكسبريس 920027447.