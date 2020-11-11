نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم طلب إعفاء من القروض من بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار سابقاً من أهم البنوك الحكومية داخل المملكة العربية السعودية, وذلك لما يقدمه من خدمات مصرفية متنوعه ومتميزة للمواطنين داخل المملكة, حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من التمويلات المميزة والتي تكون بدون فوائد, حيث من ضمن هذه التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية تمويل آهل وتمويل الأسرة والذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد,كما يوجد تمويل كنف للمطلقات والأرامل والذي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, كما يتيح بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار خدمة إعفاء بنك التسليف والذي من خلاله يمكنك أخذ إعفاء من بنك التنمية الاجتماعية إذا كنت قد أخذت منه تمويل ولا تستطيع سداده وذلك وفقاً لشروط ومتطلبات معينة سوف نوضحها لكم من خلال مقالنا هذا, لذا تابعونا.’

خطوات طلب إعفاء بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية

هناك بعض من الشروط والأحكام التي حددها بنك التسليف للحصول علي إعفاء بنك التسليف وذلك إذا كنت قد أخذت منه تمويل ولا تستطيع سداده, لذا إليكم هذه الشروط والأحكام.

صوره الهوية الشخصية للشخص الراغب في الحصول على إعفاء بنك التسليف. إحضار كارت العائلة. أن يقدم الشخص المتقدم للحصول على إعفاء بنك التسليف تقرير يبين حالة الصحية. الإتيان بما يفيد الدخل الشهري أو الظروف المالية الخاصة بالأسرة. ثم تقوم بعد ذلك بالكتابة علي موقع بنك التنمية الاجتماعية كافة البيانات الخاصة بالقرض الذي حصلت عليه من حيث نوع القرض وتاريخ الحصول عليه. ثم بعد ذلك يقوم المتقدم بالتوقيع على طلب إعفاء بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف. ثم بعد ذلك تقوم بإرسال الطلب عبر البريد السعودي.

الشروط العامة للحصول على تمويلات بنك التنمية الاجتماعية