نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الخدمات المقدمة من مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين في المقال التالي
عمر شويل - جدة خدمات متعددة يقدمها مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين، حيث يقدم مصرف الراجحي إمكانية فتح حساب جارى عبر الموقع الإلكتروني بكل سهولة ويسر، كما يمكنك من التحكم في إدارة الأموال الخاصة بك بطريقة آمنة وبسيطة من خلال المصارف الإلكترونية في أي وقت على مدار 24 ساعة ومن أي مكان في العالم، كما يتيح مصرف الراجحي العديد من الخدمات من خلال الحساب الجاري مثل خدمة تحويل الأموال وإصدار بطاقة الصراف الألي عبر أجهزة الخدمة الذاتية.
أهم الخدمات المقدمة من مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين
الخدمات المقدمة من مصرف الراجحي تتميز بسهولة أداء الخدمة وتقديمها في أي وقت على مدار أربعة وعشرون ساعة ومن أي مكان وذلك لإرضاء جميع طالبي الخدمة ومن أمثلة تلك الخدمات.
فتح حساب جارى أون لاين عبر الموقع الإلكتروني
يجب توفر الشروط والأحكام التالية لإمكانية فتح حساب جارى طرف مصرف الراجحي
- ألا يقل عمر من يريد فتح حساب عن 15 عاما
- أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول
- إتمام عملية فتح الحساب للنهاية خلال عملية التسجيل
- التأكد من صحة البريد الإلكتروني والبريد الوطني
- ضرورة التسجيل في خدمة أبشر لإتمام عملية توثيق معلومات الحساب
- ضرورة توافر رقم جوال من أحد مقدمي الخدمة بالمملكة العربية السعودية
- يجب إضافة التواقيع المعتمدة في احد الفروع للاستفادة من كل الخدمات المقدمة مثل دفتر الشيكات والبطاقات الائتمانية
- كتابة إقرار بعدم شغل أي منصب سياسي في الدولة له أو احد أقاربه من الدرجة الأولي
- الإقرار بكامل الأهلية حيال التصرفات القانونية اللازمة لفتح وإدارة حساب شخصي بمفرده
- ضرورة الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكتروني
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الخدمات المقدمة من مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.