نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الخدمات المقدمة من مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات متعددة يقدمها مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين، حيث يقدم مصرف الراجحي إمكانية فتح حساب جارى عبر الموقع الإلكتروني بكل سهولة ويسر، كما يمكنك من التحكم في إدارة الأموال الخاصة بك بطريقة آمنة وبسيطة من خلال المصارف الإلكترونية في أي وقت على مدار 24 ساعة ومن أي مكان في العالم، كما يتيح مصرف الراجحي العديد من الخدمات من خلال الحساب الجاري مثل خدمة تحويل الأموال وإصدار بطاقة الصراف الألي عبر أجهزة الخدمة الذاتية.

أهم الخدمات المقدمة من مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين

الخدمات المقدمة من مصرف الراجحي تتميز بسهولة أداء الخدمة وتقديمها في أي وقت على مدار أربعة وعشرون ساعة ومن أي مكان وذلك لإرضاء جميع طالبي الخدمة ومن أمثلة تلك الخدمات.

فتح حساب جارى أون لاين عبر الموقع الإلكتروني

يجب توفر الشروط والأحكام التالية لإمكانية فتح حساب جارى طرف مصرف الراجحي