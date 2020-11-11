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عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية تحدد خطوات إلغاء بلاغ تغيب عامل، قد أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة عن الخطوات المحددة لتقديم بلاغ تغيب عامل حيث أوضحت الوزارة من خلال الحساب الرسمي الخاص عبر الإنترنت أنه يمكن إلغاء البلاغ المقدم لتغيب العامل خلال 20 يوم، وذلك منذ تقديمه وذلك يكون عن طريق الخدمات الإلكترونية بعد مرور 20 يوماً يمكنك أن تقوم بإلغاء هذا البلاغ عن طريق مكتب العمل بإدارات البلاغات.

العلاقة التعاقدية

وزارة الموارد البشرية أوضحت قبل ذلك عن إطلاق مبادرة توضح خطوات تحسين العلاقة التعاقدية لجميع موظفي القطاع الخاص وتتضمن صلاة خدمات هامة، وهي التنقل الوظيفي والعمل على تنمية وتطوير آليه الخروج والعودة وتشمل أيضا الخروج النهائي بجانب أنها تشمل جميع الوافدين في القطاع الخاص.

حيث أوضحت أن خدمة التنقل الوظيفي تساعد العامل أن ينتقل إلى عمل آخر بدون أن يحتاج إلى الموافقة عليه من قبل صاحب العمل وتسهل عليه أيضا خدمة الخروج والعودة خارج المملكة السعودية مع إمكانية تقديم إشعار إلكتروني إلى صاحب هذا العمل.

وزارة الموارد البشرية بالمملكة

بينما أكدت وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية أن هذه المبادرة سوف تأخذ شأن كبير ويتم تنفيذ في عام 2021 يوم 14 مارس، وهدفها أن يتم تحسين كفاءات بيئة العمل وإطلاق العديد من البرامج الهامه لكي تقوم بحماية أجور العاملين في القطاع الخاص وإنشاء برنامج توثيق العقود بشكل إلكتروني والعديد من البرامج الهامة الأخرى.