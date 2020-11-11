نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق مشروع التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إطلاق مشروع التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام ابن عبد الوهاب قام بإطلاق هيئة المركز الوطني للتقويم حتى يتم اعتماد مشروع التصنيف السعودي الخاص بجميع مؤسسات التعليم، وذلك يكون عن طريق ورشة العمل الخاصة بالمشروع التي تم تجهيزها قبل ذلك وقد حضر حوالي 200 من قيادات مؤسسة التعليم العالي وجميع مسئولي التصنيف المرشحين قبل ذلك عن طريق مؤسسات التعليم العالي المباشر الخاص بالتصنيف الوطني.

هيئة التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم

قامت هيئة التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي بتوضيح أنه يتم الاعتماد بشكل كامل على البرامج والمؤسسات حتى تستمر مرحلة التطوير بشكل دائم، واستمرارا التنافس التي يعطي أداء مميز لمؤسسة التعليم والتي تهتم بشكل دائم في تطوير كافة التطبيقات والمعرفة ثم يتم البدء في نشرها عن طريق البحث العلمي والتعليم بجانب العمل على تحديث الشركات والاهتمام بالأنشطة التي تقوم بالعمل على التنمية الشاملة داخل المملكة السعودية وذلك لا يتم البدء فيه تنفيذ كافة الأهداف التي لها طموح كبيرة في الحياة وذلك نظرا لأن رؤية المملكة السعودية 2030.

مؤسسات التعليم المحلية

يتم توضيح أن التصنيف سوف يشمل بعض الفئات المحددة لزيادة كفاءة جودة التعليم العالي الخاص بمؤسسات التعليم المحلية حيث أوضحت الهيئة أن المشروع الذي يتعلق بتأسيس التصنيف يتضمن بعض المراحل مثل عملية المسح والمواد المحددة، وتشمل بعد ذلك مرحلة بناء الخطط وبناء مصفوفة مجالات التي تتعلق بالتصنيف بجانب المراجعات النهائية وأخيرا تشمل التحكيم والنقض.