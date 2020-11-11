نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب الضمان الاجتماعي الجديد متى ينزل وكم رواتب الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب الضمان الاجتماعي الجديد متى ينزل وكم راتب الضمان الجديد من أكثر الأسئلة الشائعة من قطاع كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يتابع المواطن جدول صرف معاشات الضمان ١٤٤٢، لذلك نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة برواتب الضمان الاجتماعي عبر هذا المحتوى، وقد تلجأ مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى تقديم موعد صرف المعاشات في حال صادف موعد الصرف في أيام الأعياد الرسمية أو الإجازات الأسبوعية، ونستعرض لكم من خلال هذا المقال موعد صرف معاشات الضمان كل شهر وكم رواتب الضمان الاجتماعي، فتابعونا.

راتب الضمان الاجتماعي متى ينزل

حددت الحكومة السعودية مواعيد صرف الرواتب والمعاشات في المملكة، كما قامت الحكومة السعودية بتحديد الفئات المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي، كما توفر الجهات المختصة جدول زمني محدد لصرف المعاشات كل شهر، وفيما يلي شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة للمعاشات:

الذكور والإناث البالغين لسن الشيخوخة.

تعرض المواطن لحالة عجز مؤقت أو دائم يمنعه من العمل.

زوجة المدمن على تعاطي المخدرات.

تشمل الأسرة غير معولة ضمن الفئات المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي، وتضم حالات الأسرة المعولة على الآتي:

المرأة المطلقة وأبنائها. السيدة الأرملة وأبنائها. الأسرة المهجورة. الأسرة المعلقة. أسرة الغائب. أسرة المفقود.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر

أعلنت هيئة الضمان الاجتماعي تاريخ إيداع الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين البنكية كل شهر، حيث يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد في اليوم الأول من كل شهر بالتقويم الهجري، وتساعد الحكومة السعودية الأسر الأكثر احتياجًا في المملكة من خلال برامج الضمان الاجتماعي، ويهدف الدعم النقدي التي تقدمه مؤسسة الضمان مساعدة هذه الأسر على تحمل أعباء الحياة الاقتصادية وتخفيف الآثار الناجمة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كم باقي على الضمان الاجتماعي ربيع الثاني

حددت مؤسسة الضمان تاريخ نزول معاشات الضمان الاجتماعي هذا الشهر، حيث سيتم الصرف في الساعات الأولى من يوم الإثنين 1 ربيع الثاني1442 هجرية الموافق 16 نوفمبر 2020 ميلادية، وفي حال واجهتكم أية مشكلة في الصرف يمكنكم من خلال رقم الضمان الاجتماعي المجاني التواصل مع خدمة العملاء بمؤسسة الضمان للتوصل إلى حل.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

ناشدت مؤسسة الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث البيانات، كما أعلنت في وقت سابق عن طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي إلكترونيًا، حيث ينبغي على المشتركين في الضمان ضرورة الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية لتحديث البيانات حتى يضمن المستفيد وصول كافة الأخبار والمستجدات له، وكذلك يتمكن من خلال التحديث الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة البوابة الإلكترونية للضمان.

كم راتب الضمان الجديد

حددت الهيئة العامة للضمان الاجتماعي قيمة راتب الضمان الاجتماعي الجديدة التي يتم صرفه للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي في السعودية، حيث يتم صرف هذه المبالغ بعد تطبيق شروط الضمان الاجتماعي حسب ما تم تحديده من قبل السلطات المعنية، ولكن تختلف قيمة معاشات الضمان حسب أفراد الأسرة على النحو التالي:

الفرد الواحد يحصل على 1000 ريال.

الأسرة المكونة من فردين تحصل على 1285 ريال.

الأسرة المكنونة من 3 أفراد تحصل على معاش بقيمة 1570 ريال.

الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على راتب الضمان بقيمة 1855 ريال.

الأسرة المكونة من 5 أفراد تحصل على راتب من الضمان بقيمة 2140 ريال.

الأسرة المكونة من 6 أفراد تحصل على راتب بقيمة 2420 ريال.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى محتوانا بعد عرض كافة المستجدات حول راتب الضمان الاجتماعي متى ينزل، كما استعرضنا قيمة معاش الضمان الاجتماعي لكافة الفئات من الأسر السعودية حسب عدد أفراد الأسرة، كما قمنا بعرض فيديو توضيحي لكيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.