بأقل راتب تمويل فوري بمبلغ 1500000ريال لدى بنك ساب

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عمر شويل - جدة بأقل راتب تمويل فوري بمبلغ 1500000 ريال لدى بنك ساب يوفر بنك ساب بالمملكة العربية السعودية العديد من الفرص التمويلية التى تتناسب مع إحتياجات العملاء المختلفة سواء كانت شراء سيارة أو التخطيط للزواج أو لتعليم الأبناء فيوفر بنك ساب تمويل شخصي سريع يستطيع العميل الحصول عليه فى خلال 3 ساعات في حالة توافر شروط الحصول على التمويل وفي هذا المقال ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم مزايا التمويل وشروط الحصول علي التمويل لدى بنك ساب

مزايا التمويل الفوري لدى بنك ساب

يقدم بنك ساب تمويل يمكن الحصول عليه بأقل راتب تمويل فوري وله العديد من المميزات وهي كما يلي

يتميز التمويل السريع بدى بنك ساب بان قيمة التمويل تصل إلى مليون ونصف ريال.

يتميز القرض لدى بنك ساب بأنه تمويل شخصي لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

ويتميز أيضاً التمويل لدى بنك ساب بأنه تمويل سريع ويمكن أن تحصل على الموافقة السريعة وتحصل على قيمة التمويل في خلال 3 ساعات إذا تم توفير جميع المستندات المطلوبة.

يتميز التمويل من بنك ساب بأنه تمويل بفترات سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات.

يتميز أيضاً بأنه في حالة العجز أو الوفاة يتم الإعفاء من المديونية.

يتميز القرض لدى بنك ساب بأمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد ان يسدد العميل 20% من أصل التمويل.

شروط الحصول على التمويل لدى بنك ساب

هذا التمويل الشخصي لدى بنك ساب متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بشرط أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل قد عمل مدة لا تقل عن شهر للمواطنين السعوديين و ثلاثة أشهر لغير السعوديين

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد عن 58 عاماً للعاملين بالقطاع الحكومي و60 عاماً للعاملين بالقطاع الخاص

المستندات المطلوبة لطلب التمويل لدى بنك ساب

تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية للسعوديين وصورة من رخصة الإقامة للمقيمين

تقديم تعريف بالراتب ويكون لم يمضي عليه شهر

تقديم خطاب تحويل الراتب

طريقة التقديم للتمويل لدى بنك ساب

ويمكن الحصول على التمويل لدى بنك ساب من خلال الإتصال ببنك ساب أو من خلال التوجة إلى أى فرع من فروع بنك ساب بالمملكة العربية السعودية