رتال تفوز بجائزة التميز الإعلامي 2020

دوت الخليج : هناي بنت عبد الله – الدمام حققت شركة رتال للتطوير العمراني جائزة التميز الإعلامي 2020 لأفضل فيديو في اليوم الوطني 90 عن مسار القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، في إنجاز جديد يضاف لإنجازات رتال المتتالية في كافة المجالات، وأكد المهندس عبدالله البريكان الرئيس التنفيذي لـ”رتال” أن الفوز بالجائزة يعد فخراً، كونها جاءت بسبب مشاركتنا في حدث مهم يخص الوطن.

وقال البريكان “تنفيذنا لعمل فني خاص باليوم الوطني حقق مشاهدات تجاوزت الخمسة ملايين، يأتي إيماناً منا بضرورة المشاركة في تعزيز الهوية الوطنية على المستوى المحلي والعالمي”.

وأضاف “المناسبات الوطنية هي فرصة لإظهار الحب والانتماء واستشعار النعم والاعتزاز والفخر بالوطن وقادته، ونحن نشكر وزارة الاعلام على ابتكار هذه الجائزة المحفزة للمشاركة والابداع في مناسبات وأحداث الوطن المهمة.

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