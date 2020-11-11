ماهي غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة تعد رخصة السير بقيادة المركبات احد اهم البطاقات التي يملكها أي شخص يقوم بقيادة سيارة خاصة أو عامة داخل المملكة العربية السعودية ونتيجة الكثير من المسؤوليات قد ينسى البعض موعد تجديد رخصة القيادة وهنا يتعرض الشخص لعقوبة قانونية نتيجة تأخرة عن تجديد رخصة القيادة عن موعدها المقرر.

وتعد الإدارة العامة للمرور إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام السعودية وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية ، وتعمل على تسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.

ولقد قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتسهيل خطوات وإجراءات تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية، فقد قامت بتقليل الجهد والوقت الذي يلزم للانتظار للحصول على تلك الرخصة، فقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق برنامج يدعى ” ابشر” وهو البرنامج المسؤول عن كل ما يتعلق بالخدمات المرورية وخاصة تجديد رخصة القيادة من المنزل بكل سهولة ويسر،وتقوم هذه الخدمة بالكشف عن الترخيص الذي يجري تجديده في بضع خطوات من خلال وزارة الداخلية نظام ابشر الذي يعتبر ضمن روية 2030 لتطوير كافة المجالات بالمملكة العربية السعودية والنهوض بها.

ماهي غرامة التأخير عن تجديد استمارة السيارة

يتوجب على قائد السيارة دفع غرامة التأخير عن تجديد استمارة السيارة طبقا للوائح والقوانين ، وذلك عقب مضي 60 يوماً على تاريخ انتهاء استمارة السيارة الخاصة به، والتي قام بإصدارها أو تجديدها مسبقاً.

ويتم احتساب الغرامة عن كل عام بمبلغ يقدر بمائة ريال ستودى يتأخر فيه المواطن عن تجديد رخصة قيادته، ويسمح للمواطن التخلف لمدة ثلاث سنوات يمكنه تجديد الرخصة خلالها ودفع الغرامة، وبعد ذلك تسقط رخصة القيادة ويضطر إلى إتباع الخطوات القانونية في إصدار رخصة قيادة جديدة.

العقوبة القانونية المترتبة على التأخر عن تجديد رخصة القيادة

وفقا لقوانين المرور بالمملكة لا توجد عقوبات قانونية محددة خاصة بالأفراد الذين يقومون بالقيادة برخصة منتهية ولم يقوموا بتجديد استمارة السيارة الخاصة بهم.

ويتم تطبيق الغرامة المقررة في حالة تقديم طلب تجديد الرخصة المنتهية وفقا للوائح وقوانين المرور بالمملكة كما يحق للشخص الذي تم تسجيل مخالفة مرورية بحقه بسبب القيادة، أن يتقدم بطلب لهيئة الفصل في المخالفات المرورية لإزالتها، وذلك في حالة انتهاء رخصة القيادة الخاصة به.

التعديلات القانونية الخاصة بمنح وتجديد رخص القيادة

تنص التعديلات الجديدة على إلغاء الاختبار الفوري للحصول على رخصة القيادة، وهو النظام الذي كان يتم إتباعه قديماً، وأصبح على المتقدم للحصول على الرخصة الخاصة ممن لا يجيدون قيادة السيارة أن يقوم بحضور دورات تدريبه يبلغ عدد ساعاتها 90 ساعة، و30 ساعة لهؤلاء الذين يجيدون القيادة، وقد حددت إدارة المرور عدد من القواعد والضوابط الهامة حرصاً منها على أمن وسلامة المواطنين.

تجديد رخصة قيادة منتهية

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعى جاهدا في تطوير كافة القطاعات وجعلها تعمل بشكل إلكتروني متطور، وفي نفس مساعي المملكة أيضا هو توفير كافة سبل الراحة لجميع المواطنين وحتي الوافد المقيم في المملكة ومن هذا المنطلق سوف نشرح خطوات تجديد رخصة القيادة أصبحت خطوات سهلة وبسيطة ، كما تحافظ على أمن وسلامة الجميع ولن يتكلف الشخص سوى خطوات بسيطة لتجديد رخصته وتجنب الغرامة المالية.

لكي تتمكن من تجديد رخصة قيادة منتهية إلكترونيا عليك اتباع الخطوات التالية :

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الآن سوف يُطلب منك تسجيل الدخول في موقع أبشر من خلال كتابة البيانات الخاصة بك وهي :

رقم الهوية وكلمة ألمرور الخاصة بك.

الدخول على الخدمات إلكترونيا وبعد ذلك اختيار كلمة مرور وبعدها اضغط على خيار تجديد الرخصة.

قم باختيار نوع الرخصة ثم اختيار عدد سنوات التجديد حيث يكون سنتان او خمس سنوات او عشر سنوات .

قم باختيار الوسيلة المناسبة حتى يتم إيصال الرخصة إليك.

وبذلك تكون أتممت تجديد

رسوم تجديد رخصة القيادة

وسوف نوضح رسوم تجديد رخصة القيادة وذلك للراغبين في تجديد الرخصة وذلك في إطار حملات تطوير الخدمات الحكومية في المصالح الحكومية التي تخدم المواطنين

الرسوم المحددة لتجديد الرخصة سنة واحدة 40 ريال سعودي .

الرسوم المحددة لتجديد الرخصة سنتان 80 ريال سعودي .

الرسوم المحددة لتجديد الرخصة خمس سنوات 200 ريال سعودي .

الرسوم المحددة لتجديد الرخصة عشر سنوات 400 ريال سعودي.

غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في السعودية

وضعت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عدة غرامات مالية للمخالفات المرورية المختلفة من بين تلك المخالفات قيادة السيارة برخصة قيادة صلاحيتها منتهية والغرامة هنا تتراوح من 300 – 500 ريال سعودي عن السنة الواحدة .

يتم البدء باحتساب الغرامة بعد مرور 60 يوم من تاريخ انتهاء الصلاحية، ونجد أنه بعد انتهاء صلاحية رخصة القيادة يسمح بدفع الغرامة وتجديد الرخصة مرة أخرى إذا كانت المدة الزمنية لم تتجاوز 3 سنوات، لكن إذا لم يتم تجديد رخصة القيادة بعد انتهاء صلاحيتها لمدة أكثر من ثلاث سنوات سوف تسقط تلك الرخصة وسيحتاج الشخص إلى اتباع الخطوات الخاصة باستخراج رخصة قيادة جديدة .

العقوبة القانونية المترتبة على التأخر عن تجديد رخصة القيادة

لا توجد نصوص قانونية وفقاً لقوانين المرور بالمملكة تنص على عقوبات قانونية محددة خاصة بالأفراد الذين يقومون بالقيادة باستخدام رخصة قيادة منتهية ولم يقوموا بتجديد استمارة السيارة الخاصة بهم.

كما تحرص المملكة على وجود تحديثات دائمة ومن أبرز التحديثات التي لحقت بقطاع المرور هو تجديد لائحة المرور الخاصة بمنح رخصة القيادة،حيث تنص التعديلات الجديدة على إلغاء الاختبار الفوري للحصول على رخصة القيادة وهو النظام الذي كان يتم إتباعه قديماً.

وتحرص المملكة على منح رخص القيادة لمن يستحقونها، وكذلك للتأكد من أن الشخص الذي يحمل رخصة القيادة مؤهل تماماً لذلك، وأيضاً للتقليل من نسبة حوادث الطرق، حيث تحتل المملكة مرتبة عالمية متقدمة في نسبة حوادث الطرق بها.

وتحظى المملكة بدعم كبير في خطة التطور التي تسعى لها منذ أن تقلد الأمير محمد بن سلمان منصب ولى العهد حيث اصبح تطلعات التطور في جميع المجالات والتي يتم تنفذها تحت مسمي رؤية المملكة 2030.

خطوات حجز موعد رخصة قيادة للنساء

هناك مجموعة من الخطوات التي يتوجب على كل سيدة إتباعها إذا كانت ترغب في الحصول على موعد للتقديم على رخصة القيادة النسائية في المملكة العربية السعودية، والتي نستعرضها فيما يلي: