نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم الهوية الوطنية ورقم اللوحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية هو أـمر يهم جميع المواطنين في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه أصبح بإمكان المواطنين بكل سهولة ويسر معرفة الفاتورة الخاصة بهم برقم الهوية الشخصية أو برقم اللوحة أو برقم العداد القديم وذلك عن طريق الدخول علي خدمة حاسبتي للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ومن المعروف أن شركة الكهرباء هي شركة مساهمة سعودية تعمل علي إنتاج وتوزيع الكهرباء في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية ، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين ومن احدي تلك الخدمات الاستعلام عن الفاتورة بشكل إلكتروني للاطلاع علي كل ما يخص فاتورتك ومتابعة استهلاكك الشهري من الكهرباء دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر الشركة.

لمعرفة استهلاكك الشهري من الكهرباء ومتابعة الفواتير بشكل إلكتروني في المملكة العربية السعودية باستخدام رقم الهوية الوطنية يمكنك اتباع الخطوات التالية بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

يجب عليك أولاً بالدخول موقع الشركة السعودية للكهرباء.

يجب عليك تجيل جميع البيانات الخاصة بالحساب الشخصي الذي قمت بالتسجيل به في موقع الشركة .

يجب عليك كتابة المرئي الذي سيظهر أمامك للتأكد من انك لست روبوت.

تأكد من كتابة الرقم بشكل صحيح.

عند التأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صيح يمكنك الضغط علي أيقونة “عرض”.

سوف يظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بفاتورتك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم اللوحة

قد قامت الشركة السعودية من توفير العديد من الخدمات لجميع مواطنيها داخل أراضي المملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك الخدمات خدمة معرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بك والاستعلام عنها بكل سهولة ويسر، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع الشركة السعودية للكهرباء.

عليك باختيار قسم خدمات المشتركين.

عليك بكتابة جميع البيانات الخاصة بك.

عليك كتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك بشكل صحيح.

الضغط علي أيقونة عرض الفاتورة .

سوف يظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بفاتورتك.

وفي حالة وجود أي شكوى يمكنك التواصل مع شركة الكهرباء الفواتير السعودية من خلال الموقع الرسمي، أو الاتصال على خدمة المشترك من خلال الرقم 920001100.