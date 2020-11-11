نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البلاك فرايداي أسواق العثيم السعودية 11نوفمبر 2020 عروض نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البلاك فرايداي أسواق العثيم ،عروض نهاية العام التي يقدمها العثيم اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع أول 1442 هجريا ،وبمناسبة حلول نهاية العام والعروض الكثيرة التي تقدمها المتاجر والمولات المختلفة تحت شعار عروض البلاك فرايداي أو عروض الجمعة البيضاء والتي تكون آخر جمعة بشهر نوفمبر ويحتفل فيها الكثيرون بالتخفيضات الهائلة التي يقدمها الكثيرون في المملكة العربية السعودية وفي شتى أنحاء العالم ، تقدم لنا اسواق العثيم اليوم أيضا العروض الأسبوعية الجديدة تحت شعار عروض نهاية العام حنا الأوفر فزادت من كمية العروض هذا الأسبوع بمناسبة الـ black friday فتقدم لنا عروض رائعه من الحادي عشر من نوفمبر وحتى السابع عشر من نوفمبر لهذا العام.

عروض البلاك فرايداي أسواق العثيم

أقوى العروض التي يقدمها العثيم هذا الأسبوع وتتضمن العديد من المنتجات والسلع المختلفة بتخفيضات كثيرة تتخطى ال50% على العديد من المنتجات والسلع سواء السلع الغذائية واللحوم والأدوات المنزلية والمنظفات وأيضا العروض والخصومات الكبيرة على الأجهزة الكهربائية المختلفة وشاشات التلفاز والهواتف المحمولة.

أرز الوليمة 10 كيلو بسمتي بسعر 64.95 ريال سعودي

سكر أبو فهد ناعم 10كيلو بسعر 23.95 ريال سعودي

2علبة جبنه المراعي كريمي 500جرام بسعر 19.95 ريال سعودي

3علب تونه جرين فارمز خفيف 170 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي

كيلو مفروم بقري مبرد 22.5 بسعر ريال سعودي

كيلو لحم خروف بربري بالعظم بسعر 48.95 ريال سعودي

عروض نهاية العام أسواق العثيم

الكثير من المنتجات المختلفة والعروض التي يقدمها العثيم هذا الأسبوع في كافة الفروع المختلفة الخاصة به في جميع أنحاء المملكة على المجمدات والمأكولات المختلفة والخضروات والفواكه بالإضافة إلى منتجات ساديا المختلفة التي يقدمها العثيم هذا الأسبوع بخصم 35% منها:

2.5كيلو بطاطس مقلية رفيعة ساديا بسعر 13.95 ريال سعودي

900 جرام أفخاذ دجاج رفيعة ساديا بسعر 8.25 ريال سعودي

1 كيلو صدور دجاج طرية ساديا بسعر 23.25 ريال سعودي

2.5 كيلو جرام شاورما دجاج مجمد ساديا بسعر 32.95 ريال سعودي

عروض المنظفات ومنتجات الأطفال العثيم

بمناسبة عروض البلاك فرايداي تقدم لنا العثيم هذا الأسبوع تخفيضات كبيرة على جميع منتجات التنظيف ومنتجات العناية بالأطفال

عروض الجمعة البيضاء الأجهزة الكهربائية العثيم

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