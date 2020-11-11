نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط اعفاء قرض بنك التنمية الاجتماعية 1442 بالسعودية وطريقة تقديم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية قروض شخصية لبعض الأسر والأفراد بالسعودية، تلك القروض التي يتطلب البنك من أصحابها تسديد القروض الخاصة بهم شهرياً، إلا أن أزمة كورونا المستجده تسببت فى أزمة أقتصادية وتوقف العمل لدي الكثيرين مما أدي لوقف مصدر الدخل وبالتالي عجز فى سداد قيمة القروض، لذلك أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن أعفاء بعض المواطنين من قيمة القروض وذلك بعد تطابق الشروط عليهم، تلك الشروط التي سنوضحها لكم من خلال هذا المقال.

اعفاءات بنك التنيمة الاجتماعية

قدم البنك لأصحاب القروض اعفاءات عن سداد قيمة القروض، الأمر الذي أدي لإعفاء البعض من أي قيود قد تهدد حياتهم نتيجة لعدم القدرة على سداد قيمة القروض خاصة فى ظل أزمة كورونا، ويهدف البنك لمساعدة المواطنين على استكمال طريقهم وحياتهم نحو التقدم والنجاح.

شروط اعفاء بنك التنمية الاجتماعية 1442

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شروط اعفاء المواطنين من سداد قيمة القروض قد تعتمد على بعض المعايير المختلفة والتي تتمثل في:

عدد أفراد الأسرة. الحالة الصحية للمتقدم على القرض. مصدر الدخل الحكومى أو الخاص. مصدر الدخل إذا كان متأثر بفيروس كورونا أم لا.

أمر ملكي بإعفاء المواطنين من سداد قروض بنك التنمية الاجتماعية

الجدير بالذكر أيضاً أن اعفاءات السداد للقروض قد جاء بأمر ملكي أشتمل على إعفاء الكثير من الموطنين من سداد قيمة القروض سواء كان لبنك التنمية الاجتماعية أو غيره من البنوك الأخرى، وذلك لمساعدة المواطنين فى التغلب على التدهور الاقتصادي ووقف حركة العمل التي تسبب فيها فيروس كورونا، لذلك فإعفاءات القروض لا تطلب أي شروط أو متطلبات، بل تتمثل فى لجنة يتم تشكيها بأمر ملكي، تلك اللجنة التي تقوم بدراسة حالة كل شخص مقدم على قرض لإتخاذ الإجراء المناسب معه، وفقاً للمعايير التي قمنا بالإشارة إليها، وتقوم تلك اللجنة باختيار الاشخاص الذين سيتم اعفائهم من سداد قروض بنك التنمية الاجتماعية.

تقديم طلب إعفاء من بنك التنيمة الاجتماعية

تتمثل البيانات المطلوبة لتقديم طلب إعفاء سداد قروض بنك التنمية الاجتماعية في: