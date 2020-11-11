نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية وشروط القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية تهتم المملكة العربية السعودية بشكل كبير على أن تحسن مستوى المعيشة للمواطنين الكرام، وعلى أن تدعهم بالطرق المختلفة، طبقاً لرؤية الحكومة السعودية أن لكلل مواطن الحق بالعمل، ومن لم يستطيع من العمل توفر له الدعم الجيد لكي يتمكن من توفير احتياجاته اليومية، ويعتبر تمويل نفاذ من أهم الأساليب المتبعة من المملكة العربية السعودية لك تدعم المواطن السعودي لكي توفر له احتياجاته اليومية، وهو بالنهاية قرض بنك التنمية الاجتماعية، وسوف نعرض عليكم اليوم شروط وخطوات الحصول على القرض. شروط الحصول على قرض نفاذ من بنك التنميو الاجتماعية يجب على المتقدم للحصول على قرض نفاذ أن يكون حامل للجنسية السعودية.

نفاذ أن يكون حامل للجنسية السعودية. لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام وأيضاً لا يزيد عن 60 عام.

لا يكون المتقدم مديون لبنك التنمية الاجتماعية في أي تمويل آخر.

يكون لديه وثيقة تثبت العمل الحر إلى جانب تراخيص أخرى خاصة بتوجيه المركبات فقط.

يجب ـم لا يتجاوز مبلغ التعثر المالي بالتسجيل الائتماني عن 30 ألف ريال سعودي.

على أن لا تتجاوز مدة التمويل عن 5 سنوات.

يقوم المتقدم بتقديم كافة الضمانات المقبولة لبنك التنمية الاجتماعية.

على أن يلتزم بكافة الأحكام والشروط للمنتج والقيام بسداد كافة الرسوم الإدارية والأقساط بوقتها المحدد.

يتم تقديم التأمين على المركبة لأصحاب العمل الحرر الممول بتوجيه المركبات. خطوات التقديم للحصول على قرض نفاذ للقيام بالتقديم للحصول على قرض نفاذ يتم الدخول عبر الموقع الرسمي بنك التنمية الاجتماعية .

. يتم كتابة رقم الهوية وإضافة رقم الايبان وأيضاً تدوين العنوان الوطني.

القيام بكتابة رقم الهاتف للمواطن والمسجل في منصة أبشر الإلكترونية.

كتابة النوع سواء ذكر أم أنثى.

تدوين القطاع التابع له الشخص الحكومي أو المتقاعد أو الخاص.

يتم كتابة الراتب ونوع التمويل وإضافة المبلغ المرغوب به.

سوف يظهر لك خانة لمبلغ التمويل والهامش للربح ومعدل النسبة السنوية، وأيضاً مدة سداد التمويل وكذلك مبلغ الاستقطاع السنوي.

الحرص على كتابة جميع البيانات الأخرى، والقيام بالنقر على تسجيل ومن ثم النقر على متابعة لأقرب فرع للبنك.

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