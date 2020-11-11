نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات جديدة.. تقديم طلب اعتراض على دعم حساب المواطن الدفعة 36 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقديم طلب اعتراض على دعم حساب المواطن الدفعة 36، الذى يبحث عنه الملايين فى المملكة العربية السعودية الذين لم ينزل لهم الدعم الشهري الذى تم إيداعه يوم العاشر من الشهر الجاري، وكشف برنامج حساب المواطن عن الخطوات الجديدة لتسجيل الإعتراض على الدفعة الجديدة لبرنامج دعم حساب المواطن، والذى أكد فيها البرنامج أن المدة الزمنية المحددة لتقديم طلب الإعتراض هي مرور ثلاث شهور بعد إيداع الدعم، لذا نوضح لكم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني الخطوات اللازمة لتقديم طلب الإعتراض، وأسباب عدم قبول طلب الإعتراض، والمستحقين من الدعم.

طريقة تقديم طلب اعتراض على دعم حساب المواطن الدفعة 36

أوضح برنامج حساب المواطن الإجراءات الجديدة لتقديم طلب الإعتراض والتى جاءت كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني حساب المواطن https://www.ca.gov.sa /.

/. إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على القائمة الرئيسية وإختيار الدفعات.

الضغط على الدفعة 36 التى تم رفضها.

النقر على”تقديم شكوي”.

القيام بتسجيل الشكوي وإضافة أسباب الإعتراض.

الضغط على كلمة”تقديم”.

بعد الإنتهاء من تقديم الشكوي تتم المراجعة خلال الفترة التالية، وابلاغكم بأحقية الحصول على الدعم أن ثبت ذلك.

يقوم برنامج حساب المواطن باستقبال شكوي المواطنين السعوديين الذين تقدموا بطلب اعتراض بعد إيداع الدفعة الجديدة مباشرةً، ويقوم البرنامج بفحص الشكاوي المقدمة من المواطنين وفى حالة ثبوت أحقية المتقدمين على الدعم المالي للدفعة الذى تقدم بطلب الإعتراض عليها، يتم الصرف لهم من جديد بأثر رجعي.

أسباب عدم قبول طلب الإعتراض على الدفعة 36

أوضح برنامج حساب المواطن عن الأسباب التى تتسبب فى عدم قبول طلب الإعتراض من قبل المواطنين، والتى جاءت فى مقدمتها أن يكون المتقدم قام بإدخال بيانات ومعلومات غير صحيحة، أو أن الطلبات المقدمة غير كافية بالاجراءات الذى حددها برنامج حساب المواطن، لذا شدد برنامج حساب المواطن على كافة المواطنين الذين لم يستفادو من دعم الدفعة الجديدة، أو انخفض الدعم المخصص لهم، الراغبين فى تقديم طلبات اعتراض بضرورة التأكد من كافة البيانات والمعلومات المسجلة بطريقة صحيحة.

المستحقين من دعم حساب المواطن الدفعة 36

كشف برنامج حساب المواطن عن المستحقين من دعم حساب المواطن الدفعة 36 المنطلق عليهم شروط دعم حساب المواطن والذين تجاوز 78% من المسجلين، حيث بلغ متوسط دخل رب الأسرة 1046 ريال سعودي الذين تجاوزوا 2 مليون رب أسرة، فيما تجاوز اعداد التابعين الحاصلين على الدعم 8.3 ريال سعودي.