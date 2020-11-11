نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية وكيفية التحقق من الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية وكيفية التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية يهم قطاع كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فالكثير من الناس يتساءل كيف أعرف أني مسجل في التأمينات برقم الهوية وكيف استعلم عن اسمي في التأمينات، كل هذه التساؤلات نرد عليها من خلال هذا المحتوي، حيث تقدم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم السجل المدني أو برقم الهوية عبر موقع التأمينات الاجتماعية على الإنترنت.

وتعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي المسئولة بشكل مباشر عن تنظيم وتنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث تتابع المؤسسة عملية جمع المستحقات التأمينية من رجال الأعمال وأصحاب الشركات في المملكة العربية السعودية، كما تقوم هيئة التأمينات بصرف الاعانات والمعاشات إلى المشتركين في التأمينات.

الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية

تقدم مؤسسة التأمينات خدمة الاستعلام برقم الهوية في التأمينات، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين الولوج من خلال رابط موقع التأمينات، ويستطيع المستعلم من خلال رابط الاستعلام في التأمينات برقم السجل معرفة الرسوم التأمينية اللازم سدادها والمستحقة عليه في نظام التأمينات.

رابط التحقق من الاشتراك في التأمينات

نجد أن من أكثر المتداولة عبر محركات البحث المختلفة كيف أعرف أني مسجل في التأمينات، وتعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي المظلة التأمينية الحكومية التي تضمن حقوق الموظفين بالمملكة،حيث تحدد مدة اشتراك الموظف في التأمينات راتب التقاعد الذي سوف يحصل عليه في حال بلوغه سن التقاعد أو في حال التوقف عن العمل بشكل مفاجئ، ولكن حددت السلطات المعنية شروط التقاعد المبكر في المملكة العربية السعودية، لذلك نجد الكثير يتسارع للتأكد والتحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية . أختر أيقونة”الخدمات الإلكترونية”. اضغط على اختيار”التأمينات أون لاين”. قم بالضغط على خيار”التحقق من الاشتراك في قطاع التأمينات الاجتماعية”. إدخال رقم الهوية أو رقم السجل المدني اضغط على كلمة”استعلام”.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات تظهر على الشاشة كافة تفاصيل اشتراك المستعلم في نظام التأمينات الاجتماعية، ولكن في حال عدم وجود هذا المواطن في سجلات التأمينات الاجتماعية يعنى ذلك عدم اشتراك المستخدم في التأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني

عرضت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كيفية الاستعلام في التأمينات برقم الهوية،حيث يستطيع المستخدم إجراء ذلك من خلال تتبع النقاط التالية:

الولوج إلى موقع التأمينات الاجتماعية. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق لتسجيل حساب جديد في التأمينات. ينتقل بك تلقائيا إلى الصفحة الرئيسية، بعد الانتهاء من أنشاء حساب جديد في الموقع. تظهر عدة خيارات في القائمة الجانبية قم باختيار”خدمات إلكترونية”. اضغط على خدمة”التحقق من الاشتراك في خدمة التأمينات الاجتماعية”. كتابة رقم السجل المدني أو رقم الهوية للمستعلم.

بعد الانتهاء من خطوات الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية اضغط على كلمة”استعلام” حتي تظهر على الشاشة كل التفاصيل المتعلقة بالمستخدم في حالة اشتراكه، أما في حالة عدم اشتراكه يجب عليه الإسراع في تقديم طلب الاشتراك في التأمينات للحصول على المعاش أو التعويض التأميني في حالة أحالته على المعاش.

التأمينات الاجتماعية تسجيل جديد

يجب على كافة المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية تسجيل دخول التأمينات الاجتماعية، حيث يجب على كل من رجال الأعمال والجهات العلاجية وكذلك المستفيدين من التأمينات أن يكون لديه حساب في البوابة الإلكترونية لمؤسسة التأمينات، ويتم التسجيل في التأمينات مستخدم جديد عبر تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع التأمينات الاجتماعية. اضغط على كلمة “تسجيل” الموجود أعلى اليسار في الصفحة الرئيسية. قم باختيار نوع المستفيد. قم بإدخال البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة. راجع البيانات وتأكد من صحتها ثم اضغط على “تأكيد طلب التسجيل”.

وهنا قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعد عرض رابط موقع التأمينات الاجتماعية خدمات الأون لاين وطريقة الاستعلام عن التأمينات برقم الوطنية الهوية وكيفية التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعونا، كما قمنا بعرض كيفية التسجيل في موقع التأمينات الاجتماعية كمستخدم جديد.