نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب عدم قبول طلب اعتراض حساب المواطن..طريقة قبول طلب الإعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسباب عدم قبول طلب اعتراض حساب المواطن، من أكثر ما يتم التساؤل عنه من قبل المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن وخاصة عبر التدوينات القصيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فور انتهاء إيداع الدفعة الجديدة، فنجد الكثيرون ممن يتقدمون بطلب اعتراض على الدعم النقدي المقدم من حساب المواطن وبعد ذلك يتم رفض طلب الإعتراض، لذا أوضح برنامج حساب المواطن عن أهم الأسباب التى تتسبب فى رفض طلب الإعتراض، والذى نوضحها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، كما نوضح إليكم الإجراءات اللازمة لضمان قبول طلب الإعتراض.

أسباب عدم قبول طلب اعتراض حساب المواطن

نوه برنامج حساب المواطن عن الإجراءات التى تتسبب فى رفض طلب الإعتراض على دعم برنامج حساب المواطن وتأتي فى مقدمة هذه الأسباب هي تسجيل المتقدم لطلب الإعتراض بيانات غير حقيقية أو بها أخطاء، كما أوضح البرنامج أن من ثاني الأمور التى لا يتم قبول طلب الإعتراض هو أن يكون قيمة الدعم المقدم للمستفيد تكون صحيح وصرف كما هو، لذا أكد البرنامج بضرورة إستخدام حاسبة الدعم الخاصة بحساب المواطن من خلال إضافة المعلومات والبيانات المطلوبة مثل الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة والتأكد من قيمة الإستحقاق قبل التقدم بطلب الإعتراض، وفي حالة إستخدام حاسبة الدعم والتأكد من المبلغ النقدي وتوافقه مع المبلغ النقدي الذي تم الحصول عليه فى هذه الحالة لا داعى لتقديم طلب الإعتراض، أما فى حالة التغير فى نتيجة حاسبة الدعم والمبلغ الذي تم صرفه فيجب عليك إتباع خطوات تقديم طلب اعتراض.

قبول طلب اعتراض حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن عن الإجراءات المتبعة وفق قبول طلب الإعتراض، حيث يقوم البرنامج بإعادة دراسة الأهلية مجدداً ومدي أحقية المستفيد من عدم فى التغير فى قيمة الدعم، وفى حالة ثبوت وجود أحقيته فى زيادة الدعم النقدي أو قبول شكوي المتقدم، يتم النظر من جديد فى إعادة صرف المبالغ المالية المستحقة له من جديد بأثر رجعي خاصة للدفعة الجديدة التى تم صرفها مؤخراً الدفعة 36 حساب المواطن.

رابط تقديم طلب اعتراض حساب المواطن

يتمكن كل من يشعر بأحقية حصوله على الدعم بقيمة معينه أو من حرم من إيداع الدعم النقدي فى حسابه أو من يرغب فى تقديم شكوي معينه فى حساب المواطن التقديم عبر الرابط التالي ca.gov.sa، بعد الدخول على الرابط السابق يستلزم منك تسجيل كلمة المرور والدخول والتوجه إلى الدفعات التى تريد تقديم طلب اعتراض عليها وتقديم الشكوي والأسباب، وذلك خلال مدة لا تتعدي 3 أشهر بعد إيداع الدعم.