نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 يومًا فقط تفصلنا عن انتهاء مدة تحديث بيانات الضمان الإجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات الضامن الإجتماعي، جددت وزارة الموارد البشرية الدعوة إلى تحديث بيانات الضمان الاجتماعي قبل يوم 20 نوفمبر الجاري نهاية المهلة المحددة لعملية تحديث البيانات، كما حثت الوزارة جميع الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي على تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم المستحقة عبر موقع الوزارة الإلكتروني في الموعد الذي سبق تحديده، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني وفي مقالنا اليوم سنتعرف على طريقة تحديث بيانات الضمان الإجتماعي. خطوات تحديث الضمان الإجتماعي ويمكن تحديث بيانات مستفيدي الضمان من خلال الخطوات التالية أولًا الدخول على الحساب الشخصي للمواطن المستفيد، ثم اختر الملف الشخصي ستجد أمامك تحديث البيانات قم بالضغط عليها، ثم راجع البيانات وفق المستجدات وفي النهاية قم بالضغط على إرسال الطلب. حملة الوزارة لتحديث البيانات الإلكترونية وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالإعلان منذ عدة أيام عن إطلاق الحملة التي تستهدف أكبر عدد من الأشخاص المستفيدين من خدمات الضمان الإجتماعي لكي يقبلوا على تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة لزيارة الفروع الرئيسية، كما ساهمت هذه الحملة التي سعت إليها الوزارة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الإجتماعي.

تطوير آليات الدعم للمستفيدين وضمان وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات المستحقة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين من خلال قنوات جديدة وتقنيات تسهل من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم، ومن الجدير بالذكر أن الحملة ستساعد بشكل مباشر في نجاح عدد من برامجها ومبادرتها التي تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المستفيدين من خدماتها، كما قدمت الوزارة الدعوة لكافة المستفيدين إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لضمان استفادتهم من الخدمات المتاحة حسب الاحتياج والشروط. أهداف نظام الضمان الإجتماعي يهدف نظام الضمان الإجتماعي إلى ضمان الحد الأدنى من الدخل لكي يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مواطن مستفيد بالإضافة إلى ضمان وصول المعاش إلى الأشخاص المستحقين بطريقة تتميز بالكفاءة والعدالة الإجتماعية والتكامل بين معاش الضمان الإجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وطيد بينهم. كما يهدف الضمان إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا، ويتواكب المشروع مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لتحقيق برنامج التحول الوطني لسنة 2020 ورؤية المملكة لسنة 2030 التي اهتمت بتحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في عملية التطوير والتنمية.

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