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عمر شويل - جدة حساب المواطن يقوم بإيداع الدفعة 36 في حساب المستفيدين، قد أعلن حساب المواطن بشكل رسمي عن بدء الدعم المحدد للمستفيدين من برنامج حساب المواطن الدفعة الـ 36 لجميع الأشخاص الذين اكتملت جميع طلباتهم و توافرت جميع الشروط عليهم التي قامت بتحديدها برنامج حساب المواطن.

ضوابط حساب المواطن

برنامج حساب المواطن قبل ذلك بالإعلان عن جميع الضوابط التي تتضمن الأفراد المستقلين في برنامج حساب المواطن وأكدت أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج لجميع المتقدمين ل تمكنوا من تحديد الحد الأعلى لاستحقاق، وأكدت أن تم إيقاف استقبال الطلبات الجديدة بدأ من الدورة الثامنة والعشرين التي كانت في شهر مارس الماضي 2020 حيث تشمل بعض التعديلات جميع الأفراد المستقلين أن يقوموا بإثبات استقلالية المسكن وذلك لجميع المواطنين الذين بلغ ثمانية عشر عاماً وأكثر وينبغي عليهم تجهيز بعض الإثباتات ألهمه للبرنامج وهي كالآتي:

ينبغي على جميع الأفراد المستقلين أن يقوم بتجهيز صك ملكية السكن وتجهيز عقد ايجار قد حصل عليه قبل ذلك من منصب ايجار بالاضافة إلى أوراق تثبت السكن في الجامعات أو المعاهد أو الكليات العسكرية حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم كل شهر، وبالتالي يتم الإعلان بشكل رسمي في شهر يونيو الماضي لجميع الافراد المستقلين حتى يقوم بتعديل كافة البيانات واضافة جميع المستندات المطلوبة حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم بشكل دائم وتتضمن أيضا هذه الضوابط الجديدة وجود حد أعلى للاستحقاق ليتم حساب الاستحقاق الفعلي الا يتعدى الدعم في الدورة الثامنة والعشرين من شهر مارس.