نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزكاة والدخل تحدد موعد تقديم اقرارت ضريبة السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزكاة والدخل تحدد موعد تقديم إقرارات ضريبة السلع، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة السعودية بدعوة جميع الخاضعين والمكفولين بضريبة السلع الانتقائية إلى أهمية أن يقوموا لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بشهر سبتمبر وأكتوبر وذلك تم تحديده في يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر الحالي وأكدت الهيئة العامة للزكاة على أهمية الإسراع في تقديم هذه الاقرارات من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للزكاة عبر على الانترنت.

حيث حذرت الهيئة العامة من عدم التأخير يتجند التي تصل إلى 5 بالمائة من قيمة الضريبة التي كان ينبغي عليها أن يقوم بتقديم الأقل 30 يوم تأخير.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

يستطيع جميع الأشخاص المكلفين الذين يريدون الاستعلام عن بعض المعلومات والأسئلة الهامة التي تتعلق بضريبة السلع الانتقائية إمكانية التواصل مع الرقم الموحد 1993 ويمكنهم الاتصال بشكل يومي بدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل أو يمكنكم التواصل معهم من خلال موقع تويتر عبر الإنترنت.

من المعروف أن ضريبة السلع الانتقائية من أهم الأنظمة المعروفة في المملكة السعودية التي يتم فرضها بشكل رسمي على السلع وبالتالي تؤثر على الصحة أو البيئة بنسب متفاوتة والتي تتضمن مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمشروبات المحلاة التبغ والعديد من هذه المواد التي يتم استخدامها.

قد أطلقت قبل ذلك الهيئة العامة للزكاة والدخل دليل يتضمن كافة التفاصيل التي تتعلق ب ضريبة التصرفات العقارية لكي توضح إليك المعاملة الضريبية.