نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التسجيل في برامج التدريب التقني للفصل الثاني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح باب التسجيل في برامج التدريب التقني للفصل الثاني 1442 المؤسسة العامة للتدريب التقني بالمملكة السعودية أعلنت بشكل رسمي عن بدء فتح باب التسجيل في البرامج الخاصة بالتدريب التقني وذلك للفصل الثاني 1442 وتتضمن بعض المواعيد المحددة الخاصة ببرامج البكالوريوس.

مواعيد برامج البكالوريوس

تم الاعلان عن امكانية التسجيل بدءا من يوم 22/ 3/ 1442 هجرياً والذي يوافق بالتاريخ الميلادي ثمانية نوفمبر 2020 أما بالنسبة لموعد انتهاء التسجيل سوف يبدأ يوم 2/4/ 1442 وينتهي بالتاريخ الميلادي 17 نوفمبر 2020 حيث يتضمن برامج المعاهد الصناعية والدبلوم بجانب معاهد التدريب بالسجون وكذلك معهد التشييد والعمارة.

أما بالنسبة لبدء التسجيل في الكليات الخاصة بالتقنية للبنين ودبلوم الكليات التقنية للبنات سوف يبدأ التسجيل فيها بدءا من سبع 1442 هجرياً ويكون بالتاريخ الميلادي 22 نوفمبر 2020 وبالتالي سوف ينتهي التسجيل في يوم 16 /4 /1442 والذي يوافق بالتاريخ الميلادي 1 ديسمبر 2020.

بينما أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني أنه يمكن للجميع التسجيل في هذه المواعيد التي قمنا بتحديدها في السطور الماضية وتسجيل الدخول على الرابط الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة.

جمعية الكشافة السعودية

قد اختتمت جميع فعاليات المعسكر الرقمي الخاص بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والذي تم تنظيمه فيه مكة المكرمة وذلك بحضور عبد الله بن سليمان الفهد رئيس جمعية الكشافة، وقد استمر الحضور لمدة ثلاثة أيام وقد تم تقديم رسالة شكر للملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين على اهتمام ورعاية الشباب نظر رؤية المملكة السعودية 2030.