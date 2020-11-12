كم باقي على حساب المواطن ربيع ثاني 1442 – ديسمبر 2020

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عمر شويل - جدة كم باقي على حساب المواطن ربيع ثاني 1442 هـ هو الأمر الذي أصبح يُشغل المواطنين الآن داخل المملكة العربية السُّعُودية بعد أن تم صرف حساب المواطن شهر ربيع الأول 1442هـ للمواطنين المستحقين خلال شهر نوفمبر، حيث تم على الفور توضيح الوقت المتبقي على الدفعة رَقْم 37 من حساب المواطن المقرر صرفها في شهر ربيع الآخر للمواطنين وسوف يتم توضيح ذلك عبر الفقرات التالية.

كم باقي على حساب المواطن ربيع ثاني 1442

تم تحديد موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر 2020م الموافق الشهر الرابع من العام الهجري الجاري وهو شهر ربيع الثاني لتكون تحديدًا في يوم الخميس الموافق (10-12-2020م) الموافق العاشر من شهر ديسمبر لعام 2020م والموافق أيضًا يوم (24-4-1442هـ) الرابع والعشرين من شهر ربيع ثاني لعام 1442هـ.

موعد صرف حساب المواطن شهر ديسمبر 2020

من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بحساب المواطن ومن خلال الصفحة الرسمية الخاصة بتقويم المملكة العربية السُّعُودية تم الإعلان رسميًا عن موعد صرف الدفعة رَقَم 37 من حساب المواطن للفئات المستفيدة من الدعم المادي المُقدم من حكومة المملكة إلى من تنطبق عليهم الشروط وعلى الرغم أن موعد حساب المواطن ثابت في مطلع كل شهر ميلادي جديد في اليوم العاشر من كل شهر؛ فإنه مع ذلك يتطلع المواطنين دائمًا إلى موعد حساب المواطن نظرًا إلى أن الإجازات قد تؤدي إلى تغيير موعد الصرف، والصورة التالية توضح موعد صرف الدفعة رَقَم 37:

الاستعلام عن حساب المواطن 1442

يُمكن الاستعلام عن استحقاق حساب المواطن من خللا الذّهاب إلى الموقع الرسمي برنامَج حساب المواطن ثم إدخال بيانات الحساب ورقم الهُوِيَّة الوطنية ورمز التحقق، والضغط على استعلام، ومن هنا سوف يظهر ما إذا كان صاحب رَقَم الهُوِيَّة له الحق في الحصول على الدفعة الجديدة أم لا.

شروط حساب المواطن 1442 الجديدة

من أهم الشروط الجديدة التي قد تم الإعلان عنها فيما يخص استحقاق حساب المواطن ما يلي: