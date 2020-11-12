نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي وشروط فتح حساب جاري بالإنترنت دون زيارة فرع المصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي ، يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المميزة والمتنوعة للعاملين وذلك للتسهيل عليهم وإنهاء الإجراءات بكل سهولة وبأقل وقت كما يقدم البنك العديد من التمويلات الميسرة للمواطنين والمقيمين وتكون هذه التمويلات متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي يعتمد عليها البنك في جميع معاملاته المصرفية ومن خلال هذا المقال نقدم لكم شروط وطريقة فتح حساب جاري في المصرف عن طريق الإنترنت من المنزل ودون الحاجة إلى زيارة فرع البنك.

الشروط اللازمة لفتح حساب جاري في مصرف الراجحي

هناك مجموعة من الشروط والأحكام الواجب توافرها حتي يتمكن العميل من فتح حساب بالمصرف وجاءت الشروط كالتالي:

لابد من وجود هوية وطنية سارية المفعول.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية

يجب أن يكون المتقدم لفتح الحساب بالبنك لديه حساب خاص ومسجل بمنصة أبشر حتي يتمكن من توثيق المعلومات الخاصة بالحساب المصرفي.

أن يضع العميل في التسجيل رقم جوال صادر من أحد مزودي الخدمة بالمملكة.

إقرار من العميل بأنه هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي لا يشغلون أي مناصب سياسية بالدولة.

يقدم العميل إقرار منه بأنه بكامل قواه العقلية وكامل الأهلية وأنه أهل وليه القدرة على التصرفات والمعاملات القانونية لفتح وإدارة حساب مصرفي بمفرده.

يجب على العميل التأكد من صحة عنوان البريد الوطني وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به.

بعد إضافة التواقيع المعتمدة واللازمة وذلك عبر زيارة فرع البنك وقتها يستطيع العميل الاستفادة من كامل الصلاحيات والخدمات المصرفية.

خطوات فتح حساب جاري من خلال الإنترنت

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.

يتم الإطلاع علي الشروط والأحكام والموافقة عليها.

يقوم المتقدم بإدخال رقم الهوية ورقم الجوال ثم يقوم باختيار اللقب المناسب(سيد أو سيدة أو آنسة وغيرهما).

تسجيل رقم الجوال المسجل في أبشر بطريقة صحيحة.

سوف يتم إرسال رمز التحقق عبر جوالك.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق الظاهر علي الشاشة.

سوف يتم إرسال رسالة تفيد بفتح الحساب.

يتوجب علي العميل زيارة فرع البنك خلال فترة ثلاثون يوماً حتي يتم إنهاء إجراءات فتح الحساب والحصول علي التواقيع اللازمة.

والجدير بالذكر أيضاً بأن تلك الخدمة التي يقدمها مصرف الراجحي لعملاؤه ليست مقتصر فقط على فتح الحسابات بدون الذهاب إلى أفرع البنك المختلفة نظراً لانشغال بعض العملاء الذهاب إلى البنك أو وجود ثمة ظروف تحول بينهم وبين ذهابهم إلى الفرع، ولكن أتاح مصرف الراجحي أيضاً خدمة تحديث بيانات العملاء إلكترونياً لتيسير العمل وتسهيله على عملاء البنك.