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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة عبر أبشر ومقيم بالخطوات والتفاصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة , لقد أصبح الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة سواء مفردة او متعددة أمراً يسيراً، فلقد وفرت الجهات عدة طرق يمكن من خلالها الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة بكل سهولة.
الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة
هناك عدة طرق حددتها الجهات المختصة للاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة، ومن هذه الطرق الآتي ذكرها:
أولًا:- الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة عن طريق منصة أبشر الإلكترونية:
- يتم الدخول لمنصة خدمات أبشر.
- يتم النقر على خدمة أبشر للأفراد، وتسجيل الدخول.
- بعد التسجيل، يتم النقر على خيار الجوازات، ثم خيار التأشيرات.
- يتم بعد ذلك النقر على تأشيرات الخروج والعودة المفردة.
- بعد ذلك، يتم ملء جميع البيانات في الاستمارة التي تظهر على الشاشة، وهذه البيانات هي ” رقم الجواز الخاص، رقم الإقامة الخاصة، رقم التأشيرة الخاصة، رقم رخصة الكفيل الخاصة، الرمز الضوئي “، ثم يتم التأكد من صحة جميع هذه البيانات.
- بعد ملء جميع البيانات، يتم الضغط على كلمة عرض أسفل الشاشة فيتم عرض جميع المعلومات حول تأشيرة الخروج والعودة المفردة.
ثانيًا:- الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة عن طريق منصة مقيم الإلكترونية:-
- يتم تسجيل الدخول على منصة مقيم للخدمات الإلكترونية.
- تظهر خانتين عند الدخول للمنصة، وأمام كل خانة خانة أخرى.
- يتم من خلال خيارات الخانة الأولى اختيار رقم التأشيرة، ووضع رقم التأشيرة في المقابل.
- ثم يتم الاختيار بين رقم الإقامة أو رقم التأشيرة،ووضع الرقم المختار في الخانة المقابلة.
- بعد ذلك تظهر كل معلومات تأشيرة الخروج والعودة المفردة تلقائياً.
ما هي تأشيرة الخروج والعودة المفردة؟
- هي عبارة عن نوع من أنواع التأشيرات، والتي تسمح للمقيمين في المملكة من غير المواطنين بالسفر مرة واحدة فقط.
- وتكون مدة هذا السفر شهرين فقط لا غير.
- ورسوم هذا النوع من التأشيرات تقدر بحوالي 200 ريال سعودي.
- وإذا أراد صاحب التأشيرة أن يمد فترتها شهر إضافي؛ فعليه أن يسدد رسوم تقدر ب 100 ريال سعودي تضاف للقيمة الأولى.
- ويمكن التقدم بطلب إلغاء تأشيرة الخروج والعودة من خلال منصة أبشر الإلكترونية.
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