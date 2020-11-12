نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده على أجهزة المطبخ لأربع أيام 11 نوفمبر حتى 15 نوفمبر نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على أجهزة المطبخ والتي بدأت أمس الأربعاء الموافق 11 من نوفمبر وتستمر لمدة أربعة أيام حيث تنتهي يوم السبت الموافق 14 من نوفمبر 2020، قامت شركة هايبر بنده في العروض الأخيرة بعمل خصومات رائعة على الأجهزة المطبخية، حيث تميزت عروض اليوم من هايبر بنده بأنها بنصف السعر وقدمت خصومات جيدة لكل عملائها لسهولة شراء الأجهزة المطبخية، يواصل عملاء هايبر بنده بمتابعة أحدث عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية للتعرف على آخر العروض والمستجدات، تابعوا معنا عبر “ثقفني” عروض هايبر بنده اليوم واختيار العروض المناسبة.

عروض هايبر بنده على أجهزة المطبخ

بدأت العروض منذ أمس الأربعاء، عروض بنده تكون حتى نفاذ الكمية المطروحة أو حتى نهاية موعد العروض أيهما أقرب، لذلك فإن أردت شراء أي من تلك العروض توجه فوراً إلى أقرب هايبر بنده لك لشراء العرض المتاح، علماً بأن فروع بنده وبندتي لا تدعم تلك العروض لعدم احتوائها على قسم الأجهزة المنزلية، محتوى عروض اليوم من هايبر بنده ما يلي:

عروض هايبر بنده الأربعاء 11 نوفمبر على أجهزة المطبخ

عرض قلاية تيفال الهوائية بدون إضافة زيت بنصف السعر من 659 ريال إلى 329 ريال.

عرض خلاط من ماركة ارايتي مع مطحنتين بسعر 82.5 ريال بدلاً من 165 ريال وبخصم نصف السعر.

عرض قطاعة كولين للخضروات والبصل 300 وات بسعر 39.50 بدلاً من 79 بنصف السعر.

عرض مكواة بخار كولين 2000 وات بنصف السعر ب 34.50 بدلاً من 69 ريال.

عرض فرامة لحم جيباس 800 وات ب94. 50 ريال بدلاً من 189 ريال.

عصارة مولينكس للفواكه والبرتقال من 119 ريال إلى 59.50 ريال بنصف السعر.

مجلة عروض هايبر بنده الأربعاء 11 نوفمبر على الأجهزة

وبعد أن استعرضنا لكم عروض نصف السعر الجديدة من هايبر بنده بالشرح ننقل لكم مجلة عروض هايبر بندة مجمعة في صفحة واحدة من الموقع الرسمي ومتاجر هايبر بنده: