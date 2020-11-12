نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ورابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استعداداتها لبحث حالات الشمول الجديدة لدعم الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء المملكة، بالتزامن تفعيل رابط تحديث البيانات والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، في الوقت الذي نفت فيه صحة الأخبار المتداولة التي تشير إلى وقف صرف دفعات مقطوعة الضمان خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع في قاعدة الدعم من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين والأسر الأشد احتياجًا، تنفيذًا للأمر الملكي برفع المعاناة عنهم ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، وتحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، مع اقتراحات بإضافة الخريجين الجدد من الشباب.

ماهي المساعدة المقطوعة؟ وشروط الحصول عليها

وقبل أن نكشف لكم عن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، نوضح لكم ما هي المساعدة؟ وشروط الحصول عليها، فهي إحدى أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لبعض الفئات الأشد احتياجًا من مواطنيها، شريطة أن تنطبق عليهم تلك الشروط:

أن يكون المستحق سعوديًا الجنسية ومقيمًا دائمًا بالمملكة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع للصرف.

عدم وجود سجلات أو رخص تجارية للمستحق.

أن يكون غير مستحق لدفعات دعم أخرى.

ألا يتجاوز عدد العمالة غير المهنية لديه ثلاثة عمال.

تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة من الهوية الوطنية وغيرها.

بلوغ عمر المتقدم 35 عامًا فأكثر.

تقديم سجل الأسرة لمن لديه أسرة مع الأصل للمطابقة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ورابط التحديث

أما عن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وتحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، فيُرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر رابط الموقع الرسمي لـ: وزارة الموارد الموارد البشرية. اختيار بند الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. تسجيل الدخول باسم المستخدم والرقم السري. أو اختيار بند تحديث البيانات. تسجيل البيانات الصحيحة وتحدث القديمة.

تقديم طلب الشمول بالدعم

ومن ناحية أخرى، يمكن للمواطن من تقديم طلب للحصول على المساعدة المقطوعة، من أجل بحث لدى الجهات المسئولة وشموله وتضمينه من بين المستفيدين، شريطة توافر الشروط السابق ذكرها فيه، والتقديم عبر مكاتب الضمان الاجتماعي المخصصة المنتشرة والمتواجد داخل كل منطقة، على أن يتم ملء نموذج الوزارة بالبيانات الشخصية للمتقدم، على أن يتم التواصل لاحقًا فور قبوله، مع ضرورة وجود رقم الآيبان للمتقدم الخاص بـ فتح حساب بنكي.

والأوراق المطلوب تقديمها للاستحقاق

جدير بالذكر أن تقديم طلب الشمول بدعم الضمان الاجتماعي السعودي عبر برنامج المساعدة المقطوعة، يتطلب تقديم عدد من الأوراق والمستندات الأساسية الموثقة والمؤكدة للبيانات التي تم تسجيلها، من بينها: