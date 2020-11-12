“دوت الخليج” تُعقد لقاءها السادس لطلاب قسم الإعلام بالجامعات عن ” الكاريزما الشخصية “

قدمتها خبيرة التنمية البشرية وتطوير الذات الأستاذة إيمان جمل الليل

دوت الخليج – الأحساء : أسماء الهلال

عقدت ” دوت الخليج” لقاءها السادس على تطبيق الزوم ضمن خطة برنامج التدريب الميداني لطلاب قسم الإعلام بالجامعات تحت إشراف رئيس التحرير عماد الصاعدي والأستاذة أوصاف الفارس مشرفة التدريب الميداني مع خبيرة التنمية البشرية وتطوير الذات الأستاذة إيمان الليل , ومن خلال اللقاء تم التعرف على أنواع الشخصيات ولغة الجسد ومعرفة هل الشخصيات مكتسبة أم فطرة ,وما تأثير سلوك الإنسان في جميع الأحوال سواء في أماكن العمل أو في الحياة العامة , وكيفية اكتساب الشخصية والتعامل معها في كل الظروف بطريقة جيدة.

وشهد اللقاء تفاعلاً مميزاً من قبل المتدربين , كما شهد حضوراُ لافتا من الإعلاميين والإعلاميات ومن لهم اهتمام بهذا المجال .