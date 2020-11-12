لقاء “الكاريزما الشخصية” مع خبيرة التنمية البشرية إيمان جمل الليل

ضمن خطة التدربب الميداني لدى صحيفة “دوت الخليج”

دوت الخليج – المدينة : تحرير :شذى عزي

أقامت صحيفة “دوت الخليج” ضمن خطتها للتدريب الميداني في أسبوعها الرابع لطلاب وطالبات الإعلام في جامعة طيبة والجامعات الأخرى في يوم الأربعاء الموافق ٢٥ربيع الأول ١٤٤٢ عبر برنامج الإجتماعات التفاعلية (زووم) لقاءاً تدريباً بعنوان “الكاريزما الشخصية” من تقديم الأستاذة والكاتبة الصحفية إيمان صالح جمل الليل الخبيرة بالتنمية البشرية وتطوير الذات.

بدأ اللقاء بكلمة من الأستاذ رئيس تحرير دوت الخليج عماد الصاعدي قدم فيه كلمة للطلاب والطالبات وشكر للأستاذة أوصاف الفارس مشرفة التدريب الميداني على جهودها المبذولة .

وفي اللقاء تحدثت الأستاذة ايمان جمل الليل بداية أن الله عز وجل جعل لكل شخص قدرة وشخصية مختلفة عن الشخص الآخر ،ومن ثم بدأت بأهم عناصر اللقاء وهو تعريف أو مفهوم الشخصية الكاريزمية ،ومن ثم إنتقلت إلى أهم الصفات في هذه الشخصية ، وتابعت بذكر أنواع الكاريزما وكيفية اكتسابها ، تخلل اللقاء مشاركات من الطلاب والطالبات ،وأكدت الأستاذة ايمان على أن أهم نقطة يجب أن يركز عليها الفرد في بناء الشخصية هوا الثقة بالذات لأن الثقة مفتاح للنجاح ،وفي الختام شكرت الأستاذة ايمان دوت الخليج على الإستضافة .

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يعتبر من ضمن خطة التدريب الميداني الشاملة والمتكاملة لصحيفة دوت الخليج ،التي تهيء للطالب المهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل .