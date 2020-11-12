قمة G20 برئاسة المملكة بناء الحاضر واستشراف المستقبل

دوت الخليج – الرياض ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (قمة G20 برئاسة المملكة العربية السعودية.. بناء الحاضر وإستشراف المستقبل) يشارك فيها:

الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الهيجان عضو مجلس الشورى سابقا ونائب رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي وسعادة السفير الدكتور سعود كاتب وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سابقا وعضو المنتدى والدكتورة حصة القنيعير عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والكاتبة في صحيفة الرياض والدكتور سلمان بن وهف عميد كلية الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود والأستاذ ناصر القرعاوي مدير المركز السعودي للدراسات والبحوث ويديرها الدكتور سعيد الغامدي استاذ الإعلام بجامعة الملك سعود وعضو المنتدى وذلك من خلال برنامج زوووم (ZOOM) يوم الخميس القادم 4 ربيع الثاني 1442 الموافق2020/11/19 م الساعة 8 مساء وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب

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