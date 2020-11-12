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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في مباشر الافراد الراجحي، يقوم مصرف الراجحي بتقديم العديد من الخدمات المصرفية لجميع العملاء بكل سهولة بجانب أنه يقوم لتقديم خدمة المباشر للأفراد عبر الموقع الخاص بالراجحي من خلال الإنترنت، والتي تساعد الكثير من العملاء القيام بأداء المعاملات التي يريدون الحصول عليها، لهذا سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في مباشر الافراد الراجحي.

خطوات التسجيل في مباشر الافراد الراجحي

ينبغي عليك في الخطوة الأولى الذهاب إلى مصرف الراجحي وبعد ذلك يتم إضافة رقم الجوال لكي تتمكن من الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بموقع الراجحي، بعد ذلك سوف تلاحظ ظهور صفحة التسجيل ينبغي إضافة كافة البيانات واضافة رقم بطاقة الصرافة الآلي ثم نضيف الرقم السري وكتابة رقم الحساب الذي يتكون من 15 رقم

وبعد أن تقوم بالاطلاع على كافة البيانات وصحتها تقوم بالضغط على كلمة دخول وسوف تظهر أمامك صفحة تتضمن التسجيل في الخدمات الإلكترونية تقوم، بالضغط على تسجيل وإضافة البيانات والاطلاع على كافة الشروط المحددة ثم تضغط على كلمه قبول الشروط أولا.

بعد ذلك تبدأ ب أضافة اسم المستخدم وتضيف كلمة السر ثم تضع البريد الإلكتروني الخاص بك وتكون ب تأكيد كلمة المرور ثم الضغط على كلمه باستمرار وتضيف رقم الجوال ثم تضع الرقم السري سوف تصل إليك رسالة عبر الهاتف الخاص بك، وبعد الانتهاء من هذه الخطوط وتقوم بالضغط على كلمة استمرار وسوف تظهر إليك تم تسجيل عمل العملية بنجاح.