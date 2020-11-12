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عمر شويل - جدة خطوات فتح حساب جاري بمصرف الراجحي، يمكن الآن لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية فتح حساب أونلاين بمصرف الراجحي يعبر على الإنترنت وإدارة الأموال الخاصة به في أي وقت وفي أي مكان وهذه من ضمن الخدمات المميزة التي يقوم بتقديمها بنك الراجحي وإمكانية تحويل الأموال وإصدار بطاقة الصراف الآلي.

خطوات فتح حساب جاري

أولا يتم تسجيل الدخول على مصرف الراجحي وأضافة كافة البيانات في النموذج الذي سوف تجد أمامك ثم تضيف رقم الجوال الخاص بك بعد ذلك تقوم بتوثيق البيانات الخاصة بك من خلال النفاذ الوطني عبر بوابة ابشر، وبعد الانتهاء من عملية فتح الحساب سوف تصل إليكم رسائل على الجوال الخاص بك تتضمن كافة المعلومات الخاصة بحسابك وبالتالي وقتها يمكنك الاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي الإلكترونية على مدار 24 ساعة بجانب إمكانية الحصول على بطاقة الصراف الآلي في أي وقت من خلال الخدمة الذاتية.

مميزات فتح الحساب الجاري بمصرف الراجحي

يمكنك أن تقوم بفتح أي حساب الإنترنت في أي وقت وتنفيذ كافة العمليات مع امكانية الحصول على كشف حساب باللغة العربية والإنجليزية ويمكن أن تقوم بسداد الفواتير والمدفوعات الحكومية بكل سهولة.

يمكنك أيضا أن تقوم بسحب الإيداع النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي وإيداع المعاملات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية، ويمكن الإيداع والتحويل الداخلي بالإضافة إلى إمكانية التسجيل في خدمة المباشر التابعة لمصرف الراجحي.