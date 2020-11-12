نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على بطاقة سفر بلس من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على بطاقة سفر بلس من بنك الراجحي، يمكن الحصول على بطاقة سفر بلس حتى تتمكن من السفر والتسوق عبر الإنترنت حيث يمكن لأي شخص أن يقوم بشحن البطاقة بأي عمله سواء كان ريال السعودي والدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي حتى يتمكن من الحصول على كافة المستلزمات التي يتم شراؤها من أي متجر إلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على المال من خلال ماكينات الصرف الآلي ويعتبر مصرف الراجحي من أكثر البنوك المعروفة حول العالم التي تقوم باستخدام كافة المعاملات الخاصة بها على الشريعة الإسلامية.

خطوات الحصول على بطاقة سفر بلس

يمكن لجميع عملاء مصرف الراجحي إمكانية الحصول على هذه البطاقة ب خطوات وطرق سهلة للغاية وهي كالآتي

من خلال تطبيق الراجحي عبر الإنترنت أو من خلال الذهاب إلى مصرف الراجحي الموجود في أنحاء المملكة السعودية أو يمكنك الاتصال على رقم 9 2 0 0 0 3 3 4 4.

مميزات بطاقة سفر بلس

أكثر ما يميز هذه البطاقة أنها مجانية ويمكن استخدامها مدى الحياة ويمكن شحنها في أي وقت ويمكنك أن تحصل على رصيد مجاني يصل إلى 50 دولار أمريكي بجانب تحديد سعر محدد للدولار الأمريكي 375 ريال سعودي.

يتم التأمين على السفر من قبل شركة فيزا العالمية بجانب وجود مساعد شخصي في كافة المطاعم والفنادق وشراء تذاكر الحفل وحجوزات الطيران إمكانية تحويل الحساب الجاري إلى عاملات البطاقة من خلال الراجحي ويمكنك استخدامها بشكل فوري في كافه المصارف.