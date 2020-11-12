نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإدارة العامة للمرور السعودي توضح حقيقة وجود مخالفة مرورية عند نقص الوقود في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإدارة العامة للمرور السعودي تنفي وجود مخالفة مرورية عند نقص الوقود، قامت إدارة المرور بالتصريح أنه لا يوجد أي مخالفات مرورية عند نقص كمية الوقود ولد يوجد أي مخالفات يتم تسجيلها على صاحب المركبات وقامت هيئة المرور بالتأكيد أنه لا يوجد أي نص في نظام المرور السعودي يؤكد على وجود مخالفة عند نقص كمية الوقود ويمكن للجميع الاطلاع على جميع المخالفات المرورية للتأكد.

قد انتشر في الفترة الأخيرة فيديو عبر تطبيق واتساب لمواطن سعودي يقوم بالتحذير أن عند قلة الوقود لدى جميع قائدي المركبات عن الربع يتم فرض مخالفة مرورية، وأكد أنه يوجد رسائل نصيه مفبركة تؤكد أنه ينبغي عليه أن يقوم بسداد 150 ريال سعودي بسبب قلة البنزين في السيارة الخاصة به.

فرض غرامة مالية عند عدم استخدام أضواء السيارات ليلا

أعلنت هيئة المرور السعودي أنه ينبغي على الجميع استخدام الأضواء الخاصة بالسيارات عند السير بها ليلا وخاصة عند سوء الأحوال الجوية لأنه يتم فرض غرامة مالية على هذا الشخص خاصة بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي الحساب الخاص بإدارة المرور السعودي عبر موقع تويتر أنه سوف يتم غرامة مالية عند عدم تشغيل الأضواء أثناء القيادة ليلا أو في الأوقات تقوم فيها الأحوال الجوية غير مستقرة والرؤية غير واضحة حيث تبلغ قيمة المخالفة المرورية من 1000 ريال سعودي الى 200 ريال سعودي.