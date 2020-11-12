نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استعلام رسوم رخصة العمل برقم الإقامة 1442 وطريقة السداد عن طريق الصراف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المواطنين بأراضي الحجاز عن كيفية الاستعلام عن رسوم رخصة العمل، حيث أن مكتب العمل السعودي يُتيح إصدار رخصة العمل، ولكن هناك رسوم يجب الالتزام بها وسدادها قبل الحصول على الرخصة، لذلك لا بُد من إجراء عملية الاستعلام عن الرسوم الخاصة برخصة العمل، ويتم الاستعلام عن هذه الخدمة بشكل إلكتروني دون الحاجة لعمل زيارة إلى المكاتب ومقرات العمل، كما أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت الرسوم الواجب سدادها مقابل للحصول على رخصة العمل، ويشترط سداد الرسوم في موعدها قبل انتهاء مدة السداد، كما يمكنكم أيضاً معرفة الرسوم وموعد السداد عبر الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة العمل.

الاستعلام عن الرسوم الخاصة برخصة العمل 1442 برقم الإقامة

أُتيح مكتب العمل السعودي خاصية الاستعلام عن رخص العمل برقم الإقامة، ولكن يلزم إتباع عدة تعليمات وخطوات لإتمام عملية الاستعلام، وجاءت كالتالي:

يجب أولاً الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. اختيار خاصية الإصدار. النقر فوق تجديد الرخصة. سوف تظهر صفحة بها بيانات مطلوبة يجب ملئها، والتي من بينهم كتابة رقم الإقامة. كتابة رمز التحقق. النقر فوق كلمة “البحث”. ننتظر قليلاً وسوف تظهر صفحة بها بيانات عن قيمة رسوم رخصة العمل. في النهاية يُمكنكم سداد قيمة تلك الرسوم المستحقة.

الخطوات اللازم إتباعها لسداد رسوم رخصة العمل

يتم عادة سداد الرسوم المستحقة لرخصة العمل عبر الصراف الآلي، لذا يجب إتباع الخطوات التالية:

إدراج البطاقة الخاصة بك في الصراف الآلي التابع لإحدى البنوك السعودية.

كتابة الرقم الشخصي.

النقر فوق كلمة “موافق”.

سوف تظهر مجموعة من الخدمات والخيارات المتاحة.

ننقر على خدمة “سداد المدفوعات”.

إدراج الرمز المفوتر الخاص بوزارة العمل.

إدراج رقم السداد الخاص برخصة العمل والذي تحصل عليه من موقع وزارة العمل الإلكتروني.

سوف تظهر القيمة المالية للمبلغ المراد سداده.

النقر فوق “الموافقة” لخصم المبلغ وسداده.

وبذلك يكون تم سداد رسوم رخصة العمل بنجاح.

الرابط الإلكتروني الخاص بالاستفسار عن رسوم رخص العمل 1442

يُتيح مكتب العمل السعودي موقع إلكتروني خاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن رخص العمل والرسوم المقررة برقم الإقامة، وهذا الرابط ينقلكم إلى الصفحة الخاصة بإدراج رقم الإقامة لاستكمال عملية الاستعلام بنجاح.