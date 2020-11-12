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عمر شويل - جدة شروط تقسيط السيارات في مصرف الراجحي 1442 يتساءل العديد من المواطنين على جميع شروط تقسيط السيارات في مصرف الراجحي بالمملكة السعودية الذي يعمل على تقليل الفائدة دون عن البنوك الأخرى وخاصة في فترة السداد.

حيث يقوم مصرف في الراجحي لتمويل السيارات بجد أنه يسهل امكانية التقسيط لجميع المواطنين بالمملكة والمتقاعدين والموظف ولا يوجد العديد من الشروط الكبيرة التي تعيق الحصول على سيارة بالتقسيط من مصرف الراجحي وفترة السداد تصل إلى سبع سنوات.

شروط تمويل السيارات من الراجحي

ينبغي توافر الشروط التي حددها بنك الراجحي للحصول على تمويل السيارات وهي كالآتي

أولا يجب أن يكون عمر هذا الشخص لا يقل عن 21 عام ولا يزداد عن 65 عاما والراتب الخاص به لا يقل عن 200 ريال سعودي في القطاع العام، ولا يزداد عن 3200 ريال سعودي في القطاع الخاص.

يجب أن يكون هذا الموظف فترة العمل الخاصة به لا تقل عن ثلاثة أشهر وذلك في القطاع الحكومي، أما في القطاع الخاص لا تقل عن ستة أشهر ويجب أن تكون من جهة معتمد خاصة. بمصرف الراجحي.

خطوات تقسيط السيارات في الراجحي

أولا يجب الذهاب إلى الفرع الخاص بمصرف الراجحي وتقديم طلب الحصول على سيارة وأضافة كافة الأوراق المطلوبة ثم تقوم بالاطلاع على قائمة أسعار السيارات التي تريد الحصول عليها وتقسيطها وتضيف استمارة البنك بعد كتابة كافة البيانات المحددة فيها ثم الاتفاق مع البنك على مدة التقسيط وقت السداد ثم تقوم بتقسيط القرض بعد الحصول على السيارة.