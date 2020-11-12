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عمر شويل - جدة مزايا جديدة للعمال الوافدين بعد قرار إلغاء نظام الكفالة في المملكة،ـ كانت وزارة التنمية والموارد البشرية قد أعلنت منذ فترة قريبة أنها ستقوم بإلغاء نظام الكفالة ضمن مبادرة المملكة لتحسين العلاقات التعاقدية، وذلك للعمل على تعديل بعض السياسات والضوابط التي ارتبطت بنظام الكفالة والذي استمر لمدة 72 عام، كما تمنح المبادرة حرية تغيير الوظيفة للوافد دون موافقة صاحب العمل، ومما لاشك فيه أن هذه المبادرة ستمنح الوافد مزايا متعددة دعونا نتعرف عليها بالتفصيل.

مزايا جديدة للعمال الوافدين بعد قرار إلغاء نظام الكفالة

فرح العديد من الوافدين بالمملكة بالقرار الذي اتخدته الحكومة بإلغاء نظام الكفالة، وهي إحدى مبادرات التحول الوطني السعودي، حيث قام هذا القرار بتقديم ثلاث خدمات أساسية للوافد تتمثل في:

خدمة التنقل الوظيفي، والتي تمنح الوافد حرية الانتقال إلى وظيفة أخرى بعد انتهاء فترة العقد دون موافقة صاحب العمل.

تطوير آليات الخروج والعودة، حيث يمكن للوافد مغادرة البلاد دون انتظار موافقة صاحب العمل ولكن يكفي إبلاغه إلكترونياً.

تطوير آليات الخروج النهائي للوافدين

ويذكر أن هذه الخدمات تشمل جميع العاملين في القطاعات الخاصة، وذلك وفقاً لرؤية المملكة لعام 2030، ومن المقرر دخول هذا القرار حيز التنفيذ مارس 2021.

الحقوق التي سيمتلكها الوافد بعد إلغاء نظام الكفالة

الحصول على تأشيرة الخروج النهائي فور انتهاء مدة العقد بدون موافقة صاحب العمل.

يمكن للعميل مغادرة مقر العمل والخروج النهائي من البلاد بشرط الالتزام بإقرارات العقد.

الحصول على تأشيرة خروج وعودة لقضاء الإجازات السنوية دون انتظار موافقة صاحب العمل.

يمكن للوافد استقدام عائلته دون موافقة صاحب العمل.