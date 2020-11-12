نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 يوم فقط تفصلنا عن فتح جسر الملك فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة 50 يوم فقط تفصلنا عن فتح جسر الملك فهد، أعلنت الجهات المختصة أنها ستقوم بفتح معبر الملك فهد بقدوم عام 2021، حيث لم يتبقى سوى 50 يوم فقط، ويذكر أنه قد تم إغلاق كافة المعابر والمنافذ البرية والبحرية والجوية منذ انتشار الوباء، وجسر الملك فهد هو جسر يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ويبلغ طوله 25 كيلو متر وعرضه 23.5 متر ويبدأ الجسر من جنوب مدينة الخبر بالمملكة وحتى المنامة عاصمة البحرين وقد تم افتتاح الجسر في نوفمبر 1986 وسمي بذلك نسبة إلى الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

تفاصيل فتح جسر الملك فهد في 2021

بدأت الحكومة السعودية برفع جميع القيود على حركة المسافرين من وإلى المملكة، و سيشهد فتح جسر الملك فهد في العام القادم قدوم آلاف المواطنين من البحرين إلى المملكة، وقد عملت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على استغلال فترة الحظر في إجراء بعض التعديلات في الجسر ضمن خطة المؤسسة للتطوير، وعمل تحسينات شاملة بين الجانبين السعودي والبحريني، وذلك بإزالة البوابات القديمة على الجانب السعودي وتركيب بوابات جديدة، والعمل على إنهاء المرحلة الأولى من الدفع الآلي في بوابات الرسوم على الجانبين.

إجراءات دخول البحرين عبر جسر الملك فهد

وضعت مملكة البحرين عدة إجراءات للقادمين أهمها: