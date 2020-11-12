نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الإستعلام عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1442 تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الإستعلام عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية الذي يتم البحث عنه خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن نتائج المقبولين فى كلية الملك فهد الأمنية منذ ساعات قليلة، حيث يستطيع كافة المتقدمين الجامعيين فى الالتحاق بالدورة ال 50 الإستعلام عن النتيجة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المقر، حساب ما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، والذى توضحه إليكم موقع ثقفني عبر الفقرات القادمة.

رابط الإستعلام عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1442ه‍ الدورة 50 للجامعيين

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن آلية الإستعلام عن نتيجة الإختبارات والتى تتم عبر إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني أبشر للتوظيف .

. الضغط على القائمة الرئيسية وإختيار إشعار القبول.

تسجيل رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

تسجيل تاريخ الميلاد للمتقدم.

تسجيل رقم هوية الأب.

إختيار الحالة الإجتماعية.

إختيار نوع الجنس.

إختيار رقم الوظيفة.

الضغط على كلمة عرض.

نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1442ه‍ الدورة 50 للجامعيين

أعلنت لجنة القبول المركزي بوزارة الداخلية فى صباح هذا اليوم عن نتائج كلية الملك فهد الأمنية وأتاحت الإجراءات البسيطة للقيام بالتعرف على نتيجة القبول عبر منصة أبشر للتوظيف، وذلك حسب الإعلان الذى تم نشره منذ دقائق قليلة على صفحة كلية الملك فهد الأمنية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، والذى ذكر فيه عن بدء استعلام الراغبين فى الحصول على نتيجة كلية الملك فهد الأمنية للدورة 50 للجامعيين.