نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط السيارات بالسعودية وتسهيلات كبيرة للبيع النقدي أو التقسيط على موديلات 2020 و2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التقسيط على السيارات بالسعودية، أصبح البحث عن أفضل العروض للتقسيط في سوق السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية، من الأمور الشائعة جدًا، خاصة بعد حلول النصف الثاني من هذا العام، حيث توجهت الكثير من وكالات السيارات الي تقسيط السيارات الجديدة أو القيام بعرض السيارات المستعملة التقسيط بسعر تنافسي، وذلك بهدف التخلص من الموديلات ذات الطراز القديم قبل إنزال الموديلات الجديدة. عروض سيارات جيلي تتوافر سيارات جيلي موديل عام 2020 – 2021 الجديدة للبيع و بالتقسيط. سيارة جيلي الجديدة موديل GS 2020، طِراز1، السعر(٥٤.٣٤٠)ريال سعودي.

سيارة جيلي الجديدة موديل جى تى 2020، 3 طراز، من سعر(62.370)ريال سعودي ،إلى سعر(79.200)ريال سعودي.

سيارة جيلي الجديدة موديل امجراند X7 2020،طراز 3، من سعر (66.675)ريال سعودي ،إلى سعر (92.400)ريال سعودي.

سيارة جيلي الجديدة موديل EC8 2015، جدة فضي، السعر(23.500)ريال سعودي.

سيارة جيلي الجديدة موديل EC8 2012، جدة فضي، السعر (6.000)ريال سعودي.

سيارة جيلي الجديدة موديل باندا 2013، جدة فضي، السعر(15.000)ريال سعودي. سيارات جيلي المستعملة للبيع بالقسط سيارة جيلي المستعملة موديل EC8 2015 عداد 83,000 كم جدة، السعر (23.500)ريال سعودي.

سيارة جيلي المستعملة موديل EC8 2012 عداد 250,000 كم جدة، السعر (6000)ريال سعودي.

سيارة جيلي موديل باندا 2013، عداد 61,000 كم جدة، السعر (15.000)ريال سعودي.

سيارة جيلي موديل أمجراند 7 2013 عداد 138,000 كم النماص‎‎، السعر (13.000)ريال سعودي.

سيارة جيلي موديل Lc 2013 عداد LC 139,000 كم جدة، السعر(7.000)ريال سعودي.

سيارة جيلي موديل GC7 2015 عداد GC7 160,000 كم الهفوف، السعر(14.000)ريال سعودي.

سيارة جيلي موديل امجراند X7 2017 عداد X7 77,000 كم الرياض، السعر (52.000)ريال سعودي.

سيارة جيلي موديل EX7 2016 عداد EX7 121,000 كم جدة، السعر (25.000)ريال سعودي.

سيارة جيلي موديل X7 2014 عداد X7 78,000 كم تبوك، السعر(20.000)ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض تقسيط السيارات بالسعودية وتسهيلات كبيرة للبيع النقدي أو التقسيط على موديلات 2020 و2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.