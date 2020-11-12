نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين 50 كلية الملك فهد الأمنية 1442ه‍ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50 كلية الملك فهد الأمنية 1442ه‍ التي تم الإعلان عنها منذ لحظات فى بيان رسمى نشرته الصفحة الرسمية الخاصة بكلية الملك فهد عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر منذ قليل، ليكون موقع ثقفني سباق للإعلان عن الإجراءات المتبعة للتعرف على نتيجة المقبولين فى الدورة رقم 50، والذى نوضحه إليكم عبر الفقرات التالية بكل سهولة ويسر.

نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين 50 كلية الملك فهد الأمنية 1442ه‍

ذكرت الصحفة الرسمية لموقع كلية الملك فهد آلية استلام الوثائق والمستندات والتعرف على نتيجة الإختبارات عبر الخطوات البسيطة التالية:

يجب الدخول على رابط موقع أبشر للتوظيف. الضغط على اشعار القبول والذى تجده فى القائمة الرئيسية لصفحة أبشر توظيف. القيام بإدخال رقم الهوية الوطنية للمتقدم. تسجيل بعض البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة والتي تشمل التالي (الحالة الإجتماعية، تاريخ الميلاد، نوع الجنس، رقم الوظيفة). القيام بإدخال رقم هوية الوالد. بعد الإنتهاء من تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة يتطلب منك الضغط على كلمة عرض.

رابط الإستعلام عن نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين 50 كلية الملك فهد الأمنية

يمكنك الآن الاستعلام عن النتيجة عبر رابط نتائج القبول لكلية الملك فهد الأمنية الدورة 50 للضباط الجامعيين، فيما ذكرت كلية الملك فهد الأمنية على العديد من الضوابط والمعايير للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50 والتى جاء فى مقدمتها جنسية المتقدم والتى يجب أن تكون سعودية إضافة على ذلك العمر والذى يحب أن لايزيد عن 27 عام فيما عدا كليات الطب الذى سمح لهم أن يكون العمر عند بدء للالتحاق 30 عام.