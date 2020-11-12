نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب الراجحي يسمح بصرف تمويل شراء سيارة جديدة ومستعملة للسعودي والوافد وبأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض السيارات بمصرف الراجحي هي أحد القروض التي لها نسبة إقبال كبيرة بين الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية،حيث لا يقتصر مصرف الراجحي علي تقديم تمويل مالي شخصي سريع للسعودي والوافد فقط، بل هناك قروض السيارات المناسبة من حيث العروض والشروط لجميع الباحثين عن قروض السيارات داخل أراضي المملكة، حيث يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة الحصول علي تمويل سيارة من مصرف الراجحي بالمملكة، وتتنافس مصارف المملكة علي تقديم أفضل العروض الخاصة بتمويل السيارات من أجل جذب أكبر عدد ممكن من العملاء، ويحتل مصرف الراجحي مقدمة هذه المصارف التي تقدم برنامج تمويل للسيارات بمميزات ميسرة للجميع وتقديم أفضل نظام سداد لأقساط تمويل السيارة من مصرف الراجحي، ويتم توفير تمويل خاص بالسيارات من الراجحي لجميع المواطنين السعوديين والوافدين أيضاً، بالإضافة إلى أن تمويل السيارات من الراجحي يتسم بموافقته مع أحكام الشريعة الإسلامية مهما كان مبلغ التمويل الخاص بالسيارة التي يرغب العميل في الحصول عليها ، وسوف نوضح لكم مميزات الحصول علي تمويل سيارة من مصرف الراجحي، وحاسبة تمويل السيارات من مصرف الراجحي بالمملكة.

شروط صرف تمويل سيارة لجميع العملاء بالمملكة السعوديين وغير السعوديين

يجب ألا يقل دخل العميل عن 2000 ريال سعودي شهرياً.

يجب ألا يقل راتب المتقاعد عن 1900 ريال سعودي شهرياً.

يجب تحويل الراتب من جهة العمل التابع لها كل عميل يرغب في التمويل.

الجدية والالتزام في سداد أقساط التمويل عند الحصول عليه.

مميزات تمويل السيارات من مصرف الراجحي للسعودي والوافد

تمويل السيارة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المملكة.

يمكن تمويل شراء السيارات سواء الجديدة أو المستعملة داخل المملكة.

يمكن تمويل شراء السيارة للأشخاص المتقاعدين الذين يحملون الجنسية السعودية فقط.

يتم تمويل أي سيارة يرغب بها العميل خلال 5 أيام عمل فقط.

يتم سداد التمويل علي فترة 5 سنوات بشرط ألا يصل إلى سن التقاعد عند سداد القسط الأخير من التمويل.

يمكن شراء السيارة من أحد بائعي السيارات المعتمدين لدي مصرف الراجحي داخل المملكة.

مستندات يجب توافرها للحصول علي تمويل سيارة من مصرف الراجحي

صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالعميل السعودي، وصورة من بطاقة الإقامة للمقيم، وإحضار خطاب تعريفي خاص من جهة العمل التابع لها العميل ويكون هذا الخطاب مصدق من الغرفة التجارية، مع التقدم بطلب تمويل إلى مصرف الراجحي سواء إلكترونياً أو الذهاب إلى أقرب فرع.

حاسبة تمويل شراء السيارات من مصرف الراجحي

يمكن لجميع العملاء سواء سعوديين أو غير سعوديين حساب قيمة التمويل الذي يرغبوا في الحصول عليه، ومعرفة قيمة القسط الشهري الذي سيلتزم به العميل شهرياً من خلال الدخول علي رابط مصرف الراجحي التالي: حاسبة.

ومن خلاله سيتعرف علي قيمة التمويل الخاص بجميع السيارات وفق الراتب الشهري الخاص به، حيث يجتهد مصرف الراجحي إلى توفير كل الأدوات الإلكترونية التي تسهل علي العميل البحث عن كل شي سواء تمويل شخصي أو خدمات مصرفية متنوعة داخل مصرف الراجحي ولجميع العملاء دون استثناء.