تقسيط سيارات بدون كفيل بالسعودية 1442 شروط تقسيط السيارات مصرف الراجحي

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عمر شويل - جدة تقسيط سيارات بدون كفيل بالسعودية 1442 توفرها بعض معارض السيارات بالمملكة العربية السعودية للمواطنين أو الوافدين بالمملكة شراء السيارات التي يفضلونها بالتقسيط دون الحاجة إلى دفع مقدم أو الحاجة إلى وجود كفيل، ولكن يجب على العميل دراسة عملية التقسيط جيداً، ويتأكد من قدرته المادية على سداد الأقساط بشكل مستمر حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية في حالة التأخر عن السداد، ويجب عليه أيضاً قراءة عقد الشراء جيداً، ومراجعة بنود العقد بدقة كبيرة ليتأكد من أن السيارة التي سيتم استلامها هي محل العقد.

تقسيط سيارات بدون كفيل

في المملكة العربية السعودية طرق كثيرة سهلة لشراء سيارة بالتقسيط بدون كفيل للوافدين، إما عن طريق تقسيط سيارات مصرف الراجحي اون لاين،وعن طريق:

التقسيط والتمويل: ومن خلال هذه الطريقة يقوم البنك بشراء السيارة للعميل، ولكن يُشترط أن يتراوح راتب العميل بين 1900 إلى 8000 ريال سعودي، وهنا يحصل البنك على نسبة ربح تصل إلى 2.69%

التقسيط والتمويل الشخصي: وهنا يقوم العميل بشراء السيارة باسمه، وهنا يُشترط أن يتراوح راتب العميل 1900 إلى 30000 ريال سعودي، وفي هذه الحالة يحصل معرض السيارات على نسبة ربح تصل إلى 12.44%.

تقسيط سيارات الراجحي

مصرف الراجحي من البنوك الرائدة في عالم الخدمة الشخصية للأفراد، وعبر الموقع الالكتروني للبنك توجد سهولة التسجيل في الراجحي،وفتح حساب به للتقديم على قرض شخصي الراجحي، كما يتوافر به خدمات مباشر الشركات، ومن الدخول على رابط تقسيط سيارات الراجحي السابق يتم تقديم الطلب أون لاين عن طريق الضغط على زر (تقديم الطلب الآن) .

شروط تقسيط السيارات بدون كفيل

توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على سيارة بالتقسيط، ومن هذه الشروط: