استعلام رابط التسجيل في حساب المواطن الدفعة 36 بالمملكة العربية السعودية 1442

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عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن هو أمر يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ويلجأ المواطن إلى البحث عن رابط التسجيل الخاص بحساب المواطن حتى يستطيع المواطن الحصول على الدفعة رقم 36 من خلال رابط حساب المواطن، وهذا عن طريق الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية إلى المواطنين.

وهذا لكي يستطيع المواطن مواجهة ظروف الحياة الصعبة خاصة بعد انتشار فيرس كرونا، وذلك بعد قيام المواطن بالتسجيل في حساب المواطن عبر رابط التسجيل ثم يتم مراجعة كافة بيانات المواطن لكي يتم القول ما إذا كان هذا المواطن يستحق الحصول على الدعم أم لا، والجميع يعلم بأن حساب المواطن يتم صرفه يوم 10 من كل شهر، والآن يوجد إمكانية تقديم طلب اعتراض على صرف الدعم من خلال الرابط الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على رابط حساب المواطن الدفعة 36 ورابط الاستعلام عن حساب المواطن.

استعلام رابط التسجيل في حساب المواطن الدفعة 36

أعلنت إدارة البرنامج الخاص بحساب المواطن بأن تم إنشاء رابط إلكتروني خاص بحساب المواطن حتي يستطيع المواطن من خلال هذا الرابط أن يقوم بالاستعلام، إذا ما كان يستحق هذا المواطن الذي تقدم بطلب للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن أم لا يستحق.

ويأتي هذا في ظل الاستعداد من أجل صرف العائد الشهري الخاص بالمواطنين الذين يستحقون دعم من برنامج حساب المواطن، وهذا العائد يتم صرفه ابتدائا من يوم 10 من كل شهر ميلادي عن طريق حساب المواطنين، وهذا اليوم يوافق يوم الثلاثاء الماضي 10 نوفمبر على أن يبدأ الصرف لكافة المواطنين، أما إذا صادف يوم 10 من كل شهر ميلادي يوم إجازة رسمية ففي هذه الحالة يمكن أن يتقدم صرف العائد يوم أو يتأخر يوم.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن

يمكن الاستعلام عن ما اذا كان المواطن يستحق الدعم من خلال حساب المواطن للدفعة رقم 36 عن طريق إتباع المواطن لهذه الخطوات وهي كالآتي:

يجب علي المواطن أولا الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن. بعد ذلك يتم الضغط على الاستعلام عن حساب المواطن. يجب على المواطن إدخال جميع البيانات المطلوبة من خلال رقم الهوية وغيرها من البيانات المطلوبة. بعد ذلك يتم الضغط على كلمة بحث لكي يظهر ما اذا كان هذا المواطن يستحق الحصول على الدعم أم لا.

ملحوظة: يمكن للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية الاطلاع على مستحقاتهم من خلال موقع حساب المواطن وذلك عن طريق الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم يجب إدخال رقم الهوية الخاصة بالموت ورمز الاستحقاق.