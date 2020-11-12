نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط سيارات 2021 شانجان ايدو أرخص سيارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط سيارات 2021 شانجان ايدو في السعودية بدأت تتجه إلى نقطة جديدة من التنافس خاصة مع السعي الحثيث من قبل شانجان إلى الاستحواذ على حصة من سوق السيارات السعودية حيث تقدم عددًا من الطرز والموديلات المختلفة التي تلبي حاجة شريحة واسعة وتتفاوت أسعارها بشكل لافت حسب الإمكانيات.

أسعار شانجان 2021 في السعودية

كما سبقت الإشارة تتفاوت أسعار شانجان 2021 في السعودية للدرجة التي يمكن القول أنه بسعر سيارة واحدة يمكن شراء 3 سيارات من نفس الفئة تقريبًا أو من فئة أخرى من بين سيارات شانجان الجديدة .

فمثلا نجد أن سعر شانجان CS95 Royal دبل سقف أسود 2021 يصل إلى 112 ألف ريال فيما هناك سيارات يصل سعرها إلى ثلث هذا المبلغ تقريبا وفي هذا المقال سوف نقارن بين أعلى وأقل فئة من سيارات شانجان.

سعر ومواصفات شانجان CS95 موديل 2021

تأتي شانجان سي اس 95 في فئتين بسعرين مختلفين على النحو التالي :

سعر شانجان CS95 Royal دبل موديل 2021 بدون ضريبة القيمة المضافة حوالي 110 ألف ريال وبعد إضافة الضريبة يصل سعر شانجان CS95 Royal دبل حوالي 126 ألف ريال. سعر شانجان CS95 Royal دبل سقف أسود 2021 إلى 112 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة وبعد إضافة الضريبة المضافة يصل السعر إلى 129 ألف ريال تقريبًا.

مواصفات شانجان CS95 موديل 2021

تأتي السيارة شانقان سي اس 2021 بالمواصفات التالية :

سعة المحرك 2.0 لتر تربو.

نظام المحرك 4 اسطوانات.

عدد الصمامات : 16 صمامًا.

القوة الحصانية القصوى 233 حصانًا.

عزم الدوران الأقصى: 360 نيوتن في الدقيقة.

معدل استهلاك الوقود 12.2 كيلو لكل لتر من البنزين.

سعر شانجان ALSVIN Basic موديل 2021

أما شانجان ALSVIN Basic موديل 2021 فهي أرخص سيارة في السعودية على الإطلاق وتأتي بالمواصفات التالية :

سعة المحرك 1.5 لتر .

نظام المحرك 4 اسطوانات.

عدد الصمامات : 16 صمامًا.

القوة الحصانية القصوى 105 حصانًا.

عزم الدوران الأقصى: 145 نيوتن في الدقيقة.

معدل استهلاك الوقود 17.2 كيلو لكل لتر من البنزين.

تقسيط سيارات 2021 سعر شانجان ALSVIN Basic

وكما قلنا فإن سعر هذه السيارة يصل تقريبًا ثلث الفئة الأعلى من سيارات شانقان كما يلي: