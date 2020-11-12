نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث الضمان الاجتماعي 1442 وطريقة تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح البحث عن رابط تحديث الضمان الاجتماعي الجديد هو الشغل الشاغل للعديد من مواطني المملكة العربية السعودية، خاصة ممن يحصلون على معاشات تضامنية وتقاعدية، ومساعدات يتم تقديمها من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.

وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية قد قامت بالإعلان عن ضرورة تحديث المستفيدين من الضمان الاجتماعي لبياناتهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي من أجل الاستمرار في صرف المعاشات والمساعدات المستحقة لهم خلال الفترة المقبلة، وحددت الوزارة في بيان لها تم نشره عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر من أجل ضرورة تحديث بيانات المستفيدين خلال هذه الفترة، وقبل تاريخ العشرين من شهر نوفمبر من العام الحالي 2020.

تحديث الضمان الاجتماعي 2020

وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد غلق تحديث البيانات الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث حددت الوزارة ضرورة تحديث البيانات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل تاريخ العشرين من شهر نوفمبر من العام الحالي 2020، وهو الأمر الذي أكدت عليه الوزارة من أجل ضمان الاستمرار في صرف المساعدات الخاصة بالمستفيدين.

ونوهت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية المستفيدين على أنه يتم تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، على أن يكون التحديث لمرة واحدة فقط، ويشمل التحديث تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد مثل: العنوان، ورقم الهاتف، وذلك حسب آخر المستجدات الخاصة بالمستفيد وذويه.

رقم الضمان الاجتماعي

ويمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الاتصال برقم الضمان الاجتماعي الخط الساخن من أي هاتف عبر الرقم: 19911 ومن ثم القيام بالضغط على رقم 2 من أجل الدخول لخدمات قطاع التنمية الاجتماعية، وسيحاول خدمة العملاء الإجابة على كافة تساؤلاتكم واستفساراتكم.

رابط تحديث الضمان الاجتماعي

ومن أجل تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لكافة المستفيدين فكل ما عليكم هو التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال زيارة eservices.mlsd.gov.sa ومن ثم القيام بتسجيل الدخول ثم القيام بتعديل البيانات التي ترغبون بتعديلها، بعد ذلك يقوم المستخدم بعمل تحديث للبيانات الشخصية من أجل تحديث البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي.