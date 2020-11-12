طريقة تجديد بطاقة الاحوال المدينة عن طريق النت بالخطوات

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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن طريقة تجديد بطاقة الاحوال المدينة عن طريق النت بعد أن أعلنت هيئة الأحوال المدنية بالمملكة أن تجديد الهوية الوطنية من الأمور الهامة التي لابد من تنفيذها، ومن الضروري التجديد قبل الانتهاء بفترة كافية ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فإن تجديد بطاقة الأحوال يتم إلكترونيًا عن طريق الإنترنت للتسهيل على جميع المواطنين والمواطنات بالمملكة.
خطوات تجديد بطاقة الاحوال المدينة عن طريق النت
لكي تقوم بتجديد بطاقة الهوية الوطنية لابد من اتباعك للخطوات التالية:
- قم بالدخول للصفحة الرئيسية لنظام أبشر الأفراد.
- قم بالدخول إلى الصفحة الخاصة بخدمات الأحوال.
- قم بملء كافة البيانات المطلوبة منك.
- ثم اختر حجز موعد جديد، ثم اختيار تجديد بطاقة الاحوال واختر جهة أو فرع الأحوال الأقرب لمنطقة السكن.
- ثم النقر على موافق.
نموذج تجديد بطاقة الأحوال المدنية
عند رغبتك في تجديد بطاقة الأحوال يجب عليك الدخول للموقع الرسمي لوزارة الداخلية ثم النقر على دليل النماذج الإلكترونية من ثم اختر الأحوال المدنية وتنزيل النموذج وملء البيانات المطلوبة وهي كالتالي:
- الاسم.
- تاريخ الميلاد.
- مكان الميلاد.
- الحالة الاجتماعية.
- بيانات الأم والأب.
- بيانات السكن.
- معلومات عن التابعين إن وجد.
شروط تجديد الهوية الوطنية
- يقوم المواطن بتقديم أصل الهوية الخاصة به.
- لابد من تقديم أصل السجل العائلي للمواطن وصورة ضوئية منه في حال كان متزوجًا.
- لابد من تحديد الفرع الرئيس والمنطقة التابع لها المواطن طبقًا للعنوان الوطني.
- ملء استمارة تجديد الاحوال المدنية على الانترنت رقم 58.
- صورة شخصية للمواطن بالزي السعودي الرسمي.
شروط إصدار بطاقة الأحوال لأول مرة
- أن يكون عمر المستخرج لا يقل عن 15 عام.
- إثبات الحالة الدراسية من المدرسة التي يتبع لها الطالب أو الطالبة.
- تعبئة نموذج 58 الخاص بإصدار بطاقة الهوية الوطنية يمكن تعبئة النموذج إلكترونيًا بعد التحميل من موقع وزارة الداخلية
- لابد من إحضار أصل شهادة الميلاد وصورة ضوئية منها.
- صورة شخصية ملونة.
- وجود أحد الأقارب من الدرجة الأولى لا يقل عمره عن 18 عام لتعريف الفرد في الأحوال.
- إحضار صورة من سجل الأسرة لو كانت الأم منفصلة إحضار صورة من بطاقة الاحوال للأم.
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