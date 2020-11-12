نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي 1442 والاستعلام عن المعاش برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من المواطنين موعد نزول دعم الضمان الاجتماعي، حيث يقدم معاش الضمان الاجتماعي المساعدة النقدية لكافة المواطنين ذو الدخل المنخفض، فجميع المواطنين ينتظرون إعلان نزول الضمان الاجتماعي للحصول على الدعم، ونظراً لوجود العديد من الأسر محدودي الدخل يعتمدون اعتماداً كلياً على معاش الضمان الاجتماعي، وفي مقالنا هذا نوضح لكم الموعد المقرر لنزول معاش الضمان الاجتماعي.

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1442

معاش الضمان الاجتماعي يُعد صرف جزء من أموال الزكاة شهرياً للمستفيدين، ويقتصر الانتفاع من المعاش على المواطنين السعوديين المقيمين بأراضي المملكة العربية السعودية إقامة دائمة، ويتوافر شروط نظام الضمان لديهم.

وقد أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الموعد المحدد لنزول معاش الضمان الاجتماعي، والذي سيكون في يوم الاثنين الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري 2020، والذي يوافقه الأول من شهر ربيع الأخر 1442 هجرياً.

الفئة المستهدفة من معاش الضمان الاجتماعي

يستهدف نظام الضمان الاجتماعي عدة فئات معينة، وهم الذين يحتاجون لدعم المساعدة المالية للعيش بكرامة، وجاءت الفئات المستحقة على النحو التالي:

المرأة التي بلا عائل وهي: (الأرملة – المطلقة – المعلقة – المهجورة – زوجة مدمن المخدرات – زوجة المفقود أو الغائب). الأُسر الغير معولة وهم: (الأرملة مع أيتام – أسرة مدمن المخدرات – المطلقة مع أبناءها – الأسر المعلقة). الأيتام وهم: (يتيمة مجهولة الأب – يتيمة متوفي الأب – يتيم متوفي الأب – يتيم مجهول الأب).

وتكون هذه الفئات ممن أُتيح لهم حق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

رابط الاستفسار عن معاش الضمان الاجتماعي

يقدم برنامج الضمان الاجتماعي للمستحقين، رابط مباشر للكثير من الخدمات التي تتم بشكل إلكترونياً، لذا فإن المستحقين بإمكانهم الحصول على كافة الخدمات الاستعلامية عن دعم الضمان الاجتماعي بكل سهولة عبر الرابط المباشر للضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي برقم الطلب

أصبح من الطبيعي البحث عن طريقة الاستعلام عن دعم الضمان الاجتماعي مع اقتراب نزول الدعم، ونوضح لكم الطريقة المبسطة لكيفية الاستعلام من خلال الخدمة الإلكترونية المُقدمة من مؤسسة الضمان، كالآتي:

الدخول مباشرة على موقع وزارة الموارد البشرية.

الضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على “وكالة الضمان”.

اختيار “الاستعلام عن طلب”.

كتابة “رقم السجل المدني”.

كتابة “رقم الطلب”.

إدراج “رمز التحقق البشري”.

الضغط على “عرض”.

في النهاية، ستظهر كافة البيانات ونتائج الاستعلام الخاصة بالاستحقاق والضمان الاجتماعي، وأيضاً التعرف على الموعد المحدد للحصول على دعم الضمان الاجتماعي بكل سهولة.