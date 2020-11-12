نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير الأسبوعية شهر نوفمبر خصومات على اللاب توب والجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير الأسبوعية تشتمل على الكثير من المنتجات الإلكترونية المميزة، فتتطلع دائمًا مكتبة جرير إلى تقديم الأفضل، وخصوصًا عروض مكتبة جرير لاب توب التي تقدم من خلالها خصومات وتخفيضات على أنواع مختلفة من اللاب توب، ومن بينها عروض جرير على لاب توب أسوس، وأيضًا عروض على شاشات سمارت، من بينها شاشات هايسنس، وسوف نوفر لكم أجدد خصومات جرير اون لاين أو عروض jarir bookstore مكتبة جرير بالتفصيل.

عروض مكتبة جرير الأسبوعية

وهذا الأسبوع من مكتبة جرير نشهد خصومات متنوعة، وخصوصًا خصومات جرير هواوي وخصومات المكتبة على أجهزة الآيفون الحديثة أيضًا، كما أن هناك عروض على أجهزة سامسونج كما نتابع عروض مميزة على أجهزة اللاب توب من ايسر، وتتمثل الخصومات بالتفصيل في:

خصومات جرير هواوي

احصل الآن على خصومات مميزة، وأسعار مميزة هذا الأسبوع من مكتبة جرير على هواتف هواوي، وبالأخص هواتف هواوي بي 40 برو بلس، باللون الأسود واللون الأبيض أيضًا، كما متاح من المكتبة هواتف هواوي بي 30 برو، الجيل الرابع باللون الأبيض.

عروض جرير للجوالات

متاح من جرير هذا الأسبوع خصومات على هواتف سامسونج الجيل الخامس، هاتف جالكسي نوت 10 بلس.

خصومات رائعة على هاتف هواوي ميت 30 برو، الجيل الرابع، باللون الأسود.

استخدم الآن هاتف سامسونج جالكسي اس 20 بلس، باللون الرمادي واللون الأحمر، لدى مكتب جرير ضمن العروض الأسبوعية التي يقدمها.

أو احصل على أجهزة آيفون، وبالأخص آيفون 11 برو ماكس، اللون الفضي، الذي يعمل بتقنية الجيل الرابع، من خلال خصومات جرير.

ومتاح آيفون 11 برو ماكس باللون الذهبي، سعة 512 جيجا بايت أيضًا، بتقنية الجيل الرابع.

ومتاح آبل آيفون 11 برو، باللون الأخضر الليل، تقنية جيل رابع.

جوالات جرير العروض الأسبوعية

ومن جوالات جرير أيضًا متاح في العروض هواتف أبل آيفون 11 برو، باللون الرمادي الفلكي، واللون الذهبي، ومتاح أيضًا باللون الفضي.

عروض jarir bookstore مكتبة جرير

كما أن عروض مكتبة جرير الأسبوعية تشتمل على مجموعة كبيرة من شاشات سمارت المميزة، من أهمها شاشة سكاوي وورث حجم 50 بوصة، ومتاح أيضًا شاشة تي سي ال الترا اتش دي، سعة 55 بوصة لدى المكتبة.